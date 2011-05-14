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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

استاندارد ملی شناسنامه‌ها تدوین می‌شود

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور از تدوین استاندارد ملی شناسنامه‌ها‌ی بالای 15 سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در هشتاد و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد اسناد و تجهیزات اداری آموزشی که در سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد، گفت: توزیع شناسنامه‌های رایانه‌ای بالای 15 سال در ادارات ثبت احوال کشور در حال انجام است.

وی با تاکید بر این که در راستای راه‌اندازی و چاپ رایانه‌ای شناسنامه‌ها، تدوین استاندارد ملی این شناسنامه‌ها ضرورت دارد، گفت: پیش نویسی توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و به موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ارسال شد که مورد تایید این موسسه قرار گرفته است.
 
اسماعیلی تصریح کرد، به زودی تدوین استاندارد ملی شناسنامه‌ها به پایان می‌رسد و به طور کامل در اختیار سازمان‌های ثبت احوال کشور قرار می‌گیرد.
 
این جلسه با حضور نمایندگان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کتابخانه ملی، وزارت کشورو آگاهی نیروی انتظامی، درسازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.
کد مطلب 1311263

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