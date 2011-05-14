430 هزار مشترک تحت پوشش آبفار خراسان رضوی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دانشگر ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این تعداد مشترک در 2 هزار و 200 روستای استان تحت پوشش این شرکت قرار داشته و از خدمات آبفار استفاده می کنند.

وی افزود: بنابراین در حال حاضر 80 درصد جمعیت روستایی استان، تحت پوشش شرکت آبفار خراسان رضوی قرار دارند.

دانشگر، وظیفه اصلی آبفار را تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستاییان برشمرد و خاطر نشان کرد: طبق آمارهای موجود، حدود 98 درصد جمعیت روستایی استان تاکنون حداقل یک بار آبرسانی شده اند.

رئیس هیت مدیره آبفار خراسان رضوی در ادامه به خشکسالی های سالهای اخیر و محدودیت های مالی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود این خشکسالی و محدودیت های مالی، خوشبختانه سال گذشته را با اقدامات و راهبردهای حساب شده بدون تنش و با موفقیت پشت سر گذاشتیم.

وی یکی از مهمترین اقدامات دولت در سال گذشته را عملیاتی کردن قانون هدفمندی یارانه ها دانست و خاطر نشان کرد: این شرکت موفقیت های خوبی را در راستای اجرای دقیق این قانون به انجام رسانده است.