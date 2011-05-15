انتقاد بنایی از عدم تخصیص بودجه مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با اشاره به مصوبه مالی هزار و 400 میلیاردی هیئت وزیران در سفر مقام معظم رهبری به قم گفت: به چه علت تا کنون بودجه مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم اختصاص نیافته است.



وی با اشاره به اینکه تمام اقدامات مقدماتی جهت اجرای مصوبات هیئت دولت در سفر رهبری به قم صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: از لحاظ قانونی هیچ مشکلی جهت اختصاص بودجه نداریم و فقط تساهل مسئولان مانع از اختصاص آن شده است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با وجود تلاش پیگیر مسئولان استان قم این بودجه در سال ۹۰ به قم اختصاص نیافت، اما امیدواریم تمامی مصوبات این سفر در سال ۹۱ محقق شود.



وی در ادامه بیان داشت: مردم قم پس از ۱۵ سال پذیرای قدوم پر خیر و برکت مقام معظم رهبری بوده‌اند و انتظار دارند تا علاوه بر برکات معنوی از مصوبات این سفر نیز بهره‌مند شوند.



بنایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از سال‌ها رکود، چرخ تحولات و پیشرفت قم به حرکت در آمده، اما متأسفانه عده‌ای نمی‌خواهند استان قم پیشرفت کند ولی مردم و مسئولان همچنان به دنبال مطالبات و اجرای مصوبات هیئت وزیران به قم هستند.

