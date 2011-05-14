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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

چمران خبر داد:

تخفیف 5 درصدی عوارض برای ساختمانهای دارای نمای آجری

تخفیف 5 درصدی عوارض برای ساختمانهای دارای نمای آجری

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با هدف رعایت نمادهای ایرانی ـ اسلامی در ساخت بناها و ساختمانهای شهر تهران، افرادی که در نمای ساختمان خود از آجر استفاده کنند، می‌توانند از پنج درصد تخفیف عوارض شهرداری بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه مراسم اختتامیه اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از اشاعه نمادهای وارداتی در نمای ساختمان‌ها، از سازندگانی که از نماهای کامپوزیت و شیشه‌ای استفاده کنند، عوارض شهرداری بیشتری دریافت می شود.

وی در ادامه با اشاره به نگرانی‌های شورای اسلامی شهر تهران در بی‌هویتی این کلانشهر، افزود: برای افرادی که در ساخت ساختمان‌ها از نمادهای ایرانی اسلامی استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد تا هویت ایرانی و اسلامی  پایدار و پابرجا بماند.
 

کد مطلب 1311275

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