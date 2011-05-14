تخفیف 5 درصدی عوارض برای ساختمانهای دارای نمای آجری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه مراسم اختتامیه اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از اشاعه نمادهای وارداتی در نمای ساختمان‌ها، از سازندگانی که از نماهای کامپوزیت و شیشه‌ای استفاده کنند، عوارض شهرداری بیشتری دریافت می شود.

وی در ادامه با اشاره به نگرانی‌های شورای اسلامی شهر تهران در بی‌هویتی این کلانشهر، افزود: برای افرادی که در ساخت ساختمان‌ها از نمادهای ایرانی اسلامی استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد تا هویت ایرانی و اسلامی پایدار و پابرجا بماند.

