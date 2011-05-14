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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

ناتو از کشته شدن غیر نظامیان در لیبی ابراز تاسف کرد

ناتو از کشته شدن غیر نظامیان در لیبی ابراز تاسف کرد

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تنها به ابراز تاسف درباره کشتار غیر نظامیان در عملیات های این سازمان در لیبی بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ناتو در این باره گفت: این سازمان نمی تواند تائید کند که آیا موجب کشته شدن غیر نظامیان گردیده یا خیر، اما از این بابت متاسفیم.

ناتو در بیانیه ای اعلام کرد، از کشته شدن تمامی افراد تا شهروندان و غیر نظامیان بی گناه متاسفیم.

دولت لیبی روز شنبه ناتو را متهم به کشتن 11 امام مساجد کرد. گفته می شود که این امامان مساجد در بین افرادی بوده اند که برای صلح دعا می کردند.

ناتو اعلام کرد محلی که مورد هدف قرار داده یک مرکز کنترل و فرماندهی بوده است. در بیانیه این سازمان کشته شدن غیر نظامیان نه تائید و نه تکذیب شده است.

ناتو فرماندهی عملیات علیه معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، را از 31 مارس از آمریکا، انگلیس، و فرانسه تحویل گرفته است.

کد مطلب 1311276

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