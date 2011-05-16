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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۹

توسعه مرقد امامزاده حمزه ماهشهر 40 درصد پیشرفت دارد

توسعه مرقد امامزاده حمزه ماهشهر 40 درصد پیشرفت دارد

ماهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: طرح توسعه و ترمیم مرقد مطهر امامزاده حمزه(ع) شهرستان ماهشهر در حال اجراست و در حال حاضر 40 درصد پیشرفت دارد.

حجت الاسلام حمید شویع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر با اشاره به در دست اجرا بودن طرح توسعه و تکمیل بقعه متبرکه امامزاده حمزه ماهشهر، افزود: این بقعه متبرکه در 30 کیلومتری جاده ماهشهر به هندیجان واقع شده و نسب این امامزاده به امام موسی کاظم(ع) می رسد.

وی افزود: ساختمان فعلی مرقد مطهر امامزاده حمزه(ع) مربوط به 60 سال پیش است که البته ظاهر بسیار فرسوده و نامطلوبی داشت. در سال 89 اداره اوقاف و امور خیریه ماهشهر اقدام به بازسازی و زیباسازی بقعه کرد و در حال حاضر طرح توسعه این بقعه متبرکه در دست اقدام است.

شویع نژاد در ارتباط با این طرح اضافه کرد: تاکنون در حدود 450 میلیون ریال برای پروژه توسعه امازاده حمزه(ع) هزینه شده که با توجه به تخصیص بودجه مناسب از طرف اداره کل اوقاف خوزستان و اقبال مردم نسبت به ارائه نذورات و کمکهای مردمی با سرعت هرچه بیشتر نسبت به انجام 60 درصد باقیمانده طرح اقدام می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون زیباسازی بقعه در حال انجام است و افزایش محدوده نیز به زودی اجرا می شود.
 
کد مطلب 1311278

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