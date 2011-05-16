توسعه مرقد امامزاده حمزه ماهشهر 40 درصد پیشرفت دارد

حجت الاسلام حمید شویع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر با اشاره به در دست اجرا بودن طرح توسعه و تکمیل بقعه متبرکه امامزاده حمزه ماهشهر، افزود: این بقعه متبرکه در 30 کیلومتری جاده ماهشهر به هندیجان واقع شده و نسب این امامزاده به امام موسی کاظم(ع) می رسد.

وی افزود: ساختمان فعلی مرقد مطهر امامزاده حمزه(ع) مربوط به 60 سال پیش است که البته ظاهر بسیار فرسوده و نامطلوبی داشت. در سال 89 اداره اوقاف و امور خیریه ماهشهر اقدام به بازسازی و زیباسازی بقعه کرد و در حال حاضر طرح توسعه این بقعه متبرکه در دست اقدام است.



شویع نژاد در ارتباط با این طرح اضافه کرد: تاکنون در حدود 450 میلیون ریال برای پروژه توسعه امازاده حمزه(ع) هزینه شده که با توجه به تخصیص بودجه مناسب از طرف اداره کل اوقاف خوزستان و اقبال مردم نسبت به ارائه نذورات و کمکهای مردمی با سرعت هرچه بیشتر نسبت به انجام 60 درصد باقیمانده طرح اقدام می شود.



وی تصریح کرد: هم اکنون زیباسازی بقعه در حال انجام است و افزایش محدوده نیز به زودی اجرا می شود.

