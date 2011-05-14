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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

مراسم اردیبهشت تئاتر ایران در تبریز برگزار می شود

مراسم اردیبهشت تئاتر ایران در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری اردیبهشت تئاتر ایران همزمان با روز جهانی تئاتر در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تاثیرگذاری هنر نمایش گفت: هدف از برگزاری این همایش تجلیل از فعالان عرصه تئاتر و پرداختن ویژه به ظرفیت ها، پرورش و شکوفایی استعدادهای بالقوه هنرمندان این عرصه است.

داننده افزود: هنر فاخر نمایش ابزاری قدرتمند برای انتقال مفاهیم بوده، قابل انتشار در میان تمام فرهنگها و ملتهاست.

وی با اشاره به پیشینه غنی هنر تئاتر اظهار داشت: مخاطب محوری و تولید آثار ماندگار و ارزشمند با محتوای غنی توسط گروه های نمایشی از الزامات این هنر خوانده می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی دانش افزایی، مطالعه و ارتقای کمی و کیفی آثار تولید شده در هنر نمایش را امری ضروری عنوان کرد و گفت:‌برگزاری این همایش زمینه را برای رشد و اعتلای هنر تئاتر فراهم می‌کند.

داننده همچنین از آئین تجلیل 10 نفر از فعالان عرصه نمایش همزمان با روز جهانی تئاتر در تبریز خبر داد.

همایش اردیبهشت تئاتر ایران ساعت 17 روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه جاری در مجتمع فرهنگی و هنری تبریز برگزار می‌شود.

کد مطلب 1311282

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