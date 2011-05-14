به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در نشست خبری قبل از دیدار برابر ملوان ضمن اشاره به این بازی گفت: پس از کناره رفتن از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تمرکزمان روی دو بازی باقی مانده لیگ برتر و جام حذفی است و تلاش می کنیم تا در این بازیها به بهترین نتایج دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه برخی ها به دنبال این هستند که هر روز یک خبر جدید در مورد منفی بافی برای استقلال منتشر کنند خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی ها هر روز تصویر بدی از درون استقلال منتشر می کنند و به دنبال ضربه زدن به این باشگاه هستند.

وی در مورد حضور هواداران در دیدار برابر ملوان گفت: اگر هزار نفر هم بیایند برای من قابل احترام هستند. هواداران استقلال در روزی که باید پشت ما می ایستادند این کار را کردند و من ممنون همه آنها هستم.

مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد: من با استقلال قرارداد دو ساله دارم و برای سال آینده هم برنامه های زیادی را در نظر گرفته ام. روز اولی که به استقلال آمدم در اردوی ترکیه 5 بازیکن در اختیار داشتم و 14 نفر هم قراردادشان تمام شده بود. همان موقع خیلی ها التماس می کردند که استقلال را چهارم کنم اما الان در رده دوم جدول هستیم و شانس نایب قهرمانی داریم.

وی ادامه داد: در لیگ قهرمانان آسیا به خودمان باختیم و در لیگ برتر هم اگر در چند بازی خانگی تعلل نمی کردیم الان قهرمان شده بودیم. امیدوارم برای سال آینده بودجه استقلال زیادتر شود تا بتوانیم برنامه هایمان را اجرا کنیم. الان سپاهان بودجه کلانی دارد و اگر قهرمان لیگ برتر نشود باید شک کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: متاسفانه دو ماه است که از سوی یکی از نشریات ورزشی مورد انتقاد قرار می گیریم و هر روز مطالبی علیه تیم ما منتشر می شود. من پرویز مظلومی هستم و تا پای جانم پای استقلال می ایستم. من مانند برخی ها نیستم که بخواهم به این عده پول بدهم تا برای من خوب بنویسند. من نمی دانم اگر استقلال قهرمان شود چه مشکلی برای آقایان ایجاد می کند. من از اول هم دنبال این کارهای کثیف نبودم.

مظلومی ادامه داد: متاسفانه برخی دوستان خطی برخورد می کنند و می خواهند مرا نابود ککنند. من امسال در دو بازی رفت و برگشت پرسپولیس را بردم. کاری که در 20 سال گذشته هیچکدامشان نتوانسته بودند انجام دهند. ما نباید خودمان را فریب بدهیم. باشگاهی مثل السد قطر به یک بازیکنش 8 میلیارد تومان پول داده است. ما کجا از این پول ها داریم بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد گذاشتن سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتری گفت: این اقدام اصلا حرفه ای نیست. سطح بازیکنان با یکدیگر فرق می کند و نمی توان به همه 350 میلیون تومان داد. همین می شود که وقتی یک بازیکن مبلغی بیشتر از این می خواهد می روند سراغ پول زیر میزی و تقلب و هزار کار دیگر. به نظر من در این فوتبال هر کس باید به اندازه حقش پول بگیرد. امیدوارم این طرح سقف قراردادها را هم بردارند.

مظلومی در مورد حضور هوار ملامحمد در استقلال فصل بعد و رفتن مجیدی به اسپانیا نیز گفت: ملامحمد به عراق می رود تا مشکلش را حل کند و فصل بعد هم کنار استقلال باشد. مجیدی هم فعلا سفرش به تعویق افتاده ولی برای رفتن مشکلی ندارد و برخلاف اعلام برخی ها کاملا با ما هماهنگ است. مجیدی افتخار فوتبال ایران است و مشکلی برای سفر ندارد.

وی در پایان به اعتراض نیمکت نشینان استقلال هم اشاره کرد و گفت: بازیکنان باید آستانه صبر و تحمل شان را بالا ببرند و از انجام مصاحبه های جنجالی پرهیز کنند. از قبل هم گفته ام هر اتفاقی که در استقلال بیفتد و شکستی رقم بخورد مسئولش من هستم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ملوان بندرانزلی در هفته سی و سوم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.