  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

در نامه ای به بان کی مون؛

جامعه پزشکی ایران خواستار جلوگیری از جنایت علیه پزشکان بحرینی شد

جامعه پزشکی ایران خواستار جلوگیری از جنایت علیه پزشکان بحرینی شد

سازمان نظام پزشکی و انجمنهای پزشکی کشور با صدور نامه های جداگانه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، خواستار جلوگیری از جنایت علیه پزشکان بحرینی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستگیری و شکنجه جمع کثیری از پزشکان مومن وانقلابی بحرین توسط حکام جنایتکار بحرینی و متجاوزان سعودی، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به همراه انجمنهای علمی پزشکی کشور و تمامی گروههای پزشکی و پیراپزشکی ایران طی نامه های جداگانه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد و ژاکوب کلن برگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، خواستار اعمال وظایف و اختیارات قانونی آن سازمانها و بکارگیری تمام ظرفیت‌ آنها برای جلوگیری از این جنایات و محاکمه عاملین شد.

در این نامه های جداگانه آمده است: در آغازه هزاره سوم در حالی که انتظار می‌رفت جامعه بشری با افزایش آگاهی و تعامل و تبادل اطلاعات جهانی و کاربردی شدن شعارهای دفاع از حقوق انسانی شاهد نسل‌کشی و تجاوزات بی‌شرمانه به حریم انسانیت نباشد، لکن متأسفانه با برخورد دوگانه قدرتهای سلطه گر در برابر حوادث جهانی روبرو بوده و در حالی که با بهانه قرار دادن اسارت یک سرباز در صحنه جنگ شاهد تجاوزات نظامی و دادگاه‌های بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های مراجع جهانی هستیم از دیگر سو در قبال کشتار هزاران لیبیایی، یمنی و بحرینی و تأسف ‌بارتر از آن ضرب و شتم و بازداشت و شکنجه کادر پزشکی که به وظیفه حرفه‌ای و انسانی خود عمل می‌کنند هیچ واکنشی نشان داده نشده و حتی پوشش رسانه‌ای خبر نیز در حداقل ممکن است چه رسد به برخورد و مجازات عاملین این جنایات هولناک.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از سوی خود و انجمنهای علمی پزشکی کشور و تمامی گروههای پزشکی و پیراپزشکی ایران از جامعه پزشکی بحرین که به رغم فشارها و برخورد ددمنشانه حکام جنایتکار بحرینی و متجاوزان سعودی به وظایف حرفه‌ای و انسانی خود عمل می‌کنند ضمن دفاع از این عزیزان خواستار اعمال وظایف و اختیارات قانونی آن سازمان محترم و بکارگیری تمام ظرفیت‌ خود برای جلوگیری از این جنایات و محاکمه عاملین آنها است.

کد مطلب 1311294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها