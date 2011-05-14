جامعه پزشکی ایران خواستار جلوگیری از جنایت علیه پزشکان بحرینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستگیری و شکنجه جمع کثیری از پزشکان مومن وانقلابی بحرین توسط حکام جنایتکار بحرینی و متجاوزان سعودی، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به همراه انجمنهای علمی پزشکی کشور و تمامی گروههای پزشکی و پیراپزشکی ایران طی نامه های جداگانه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد و ژاکوب کلن برگر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، خواستار اعمال وظایف و اختیارات قانونی آن سازمانها و بکارگیری تمام ظرفیت‌ آنها برای جلوگیری از این جنایات و محاکمه عاملین شد.

در این نامه های جداگانه آمده است: در آغازه هزاره سوم در حالی که انتظار می‌رفت جامعه بشری با افزایش آگاهی و تعامل و تبادل اطلاعات جهانی و کاربردی شدن شعارهای دفاع از حقوق انسانی شاهد نسل‌کشی و تجاوزات بی‌شرمانه به حریم انسانیت نباشد، لکن متأسفانه با برخورد دوگانه قدرتهای سلطه گر در برابر حوادث جهانی روبرو بوده و در حالی که با بهانه قرار دادن اسارت یک سرباز در صحنه جنگ شاهد تجاوزات نظامی و دادگاه‌های بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های مراجع جهانی هستیم از دیگر سو در قبال کشتار هزاران لیبیایی، یمنی و بحرینی و تأسف ‌بارتر از آن ضرب و شتم و بازداشت و شکنجه کادر پزشکی که به وظیفه حرفه‌ای و انسانی خود عمل می‌کنند هیچ واکنشی نشان داده نشده و حتی پوشش رسانه‌ای خبر نیز در حداقل ممکن است چه رسد به برخورد و مجازات عاملین این جنایات هولناک.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از سوی خود و انجمنهای علمی پزشکی کشور و تمامی گروههای پزشکی و پیراپزشکی ایران از جامعه پزشکی بحرین که به رغم فشارها و برخورد ددمنشانه حکام جنایتکار بحرینی و متجاوزان سعودی به وظایف حرفه‌ای و انسانی خود عمل می‌کنند ضمن دفاع از این عزیزان خواستار اعمال وظایف و اختیارات قانونی آن سازمان محترم و بکارگیری تمام ظرفیت‌ خود برای جلوگیری از این جنایات و محاکمه عاملین آنها است.