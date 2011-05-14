به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با بیان اینکه اصلاح اساسنامه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از مدتها قبل در وزارت علوم آغاز شده است، در خصوص برخی از ایرادات مورد بررسی در این اساسنامه گفت: یکی از بندهای اساسنامه فعلی این است که درصورت انحلال موسسه غیرانتفاعی به هر دلیل، باید اموال و دارایی‌های آن به وزارت علوم برگردد که این مورد اصلا توجیه منطقی ندارد و موسسان این مراکز باید اطمینان داشته باشند که سرمایه‌هایشان متعلق به خودشان است.

وزیر علوم با تاکید بر سرمایه گذاری اولیه مناسب برای ایجاد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی گفت: نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه اندازی و اداره این موسسات آموزش عالی نیز از دیگر تغییرات اساسنامه فعلی این موسسات است که با توجه به سرمایه اندک اعضای هیئت علمی،‌ این افراد به هنگام تاسیس موسسات غیرانتفاعی باید بتوانند سرمایه گذارانی را در کنار خود داشته باشند و سیاست های حمایتی نیز باید به سمت تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد این موسسات سوق پیدا کند.