سامانه مکاتبات الکترونیک در ورامین و شهریار راه اندازی شد

مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران گفت: در راستای برنامه های دولت الکترونیک و برنامه های دفتر فناوری اطلاعات استانداری تهران، سامانه مکاتبات الکترونیک توسط کارشناسان شبکه و امنیت استانداری تهران و فرمانداریهای تابعه در سطح شهرستانهای شهریار و ورامین راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: در این سامانه کلیه ادارات شهرستان مکاتبات خود را به صورت پیپیرلس(حذف کاغذ از چرخه اداری) انجام می دهند که این امر باعث صرفه جویی بسیار در هزینه ها، زمان و توسعه دولت الکترونیک می شود.

اتصال شهرداریها و بخشداریهای شهرستان شهریار به سامانه مکاتبات الکترونیک

فرماندار شهرستان شهریار نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهرستان شهریار اولین شهرستان در استان تهران است که این سامانه را راه اندازی نموده است و هم اکنون شهرداریها و بخشداریهای این شهرستان به سامانه مکاتبات الکترونیک متصل هستند.

احمد ربیع زاده ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری کلیه ادارات شهرستان با اتصال به فرمانداری کلیه مکاتبات بین دستگاهی را از طریق این سامانه انجام خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام شهرداریهای شهرستان و بخشداری مرکزی به این سامانه متصل شده اند و کلیه مکاتبات خود را از طریق این سامانه انجام می دهند.

این مسئول افزود: امروزه دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهم ‌ترین اهداف و آرمان‌های منتج از فناوری اطلاعات، ارتقاء کارایی و تسهیل ارائه خدمات به مردم تلقی می ‌شود و در واقع دولت الکترونیک به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکت‌ها، شهروندان و کارکنان دولت از طریق شبکه های الکترونیکی اطلاق می ‌شود.

وی یادآور شد: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام گرفته است، استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند گامی مؤثر و عملی در جهت بهبود وضع اقتصادی جامعه ایفا کند که این سامانه موجب صرفه جویی های فراوانی در ادارات خواهد شد.

برنامه ریزی در جهت اجرای دورکاری در شهریار صورت گرفته است

ربیع زاده اشاره به فراهم شدن بسترهای الکترونیکی دور کاری در شهرستان شهریار اضافه کرد: برنامه ریزیهای لازم جهت اجرای دورکاری در شهریار صورت گرفته است.

وی گفت: دورکاری به استفاده از ارتباطات و رایانه جهت تغییر موقعیت مکانی محل کار و انجام وظایف شغلی تلقی می شود و نوعی سازمان کاری است که طی آن افراد به شکلی انعطاف ‏پذیر در حوزه زمان و در حوزه مکان به انجام وظیفه و پاسخگویی به امور محوله می پردازند.