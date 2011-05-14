صدور سند مالکیت به 70 درصد اماکن روستایی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایوب عزیزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد واملاک آذربایجان غربی، تا کنون 141 هزار و 400 جلد سند مالکیت برای اماکن روستایی صادر شده، افزود: این اسناد برای اماکن 996 روستای بالای 20 خانواردارای سکنه استان صادر و تحویل روستائیان شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده امسال نیز 10هزار جلد سند مالکیت روستایی در سطح استان صادر می شود.

عزیزی اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ابتدای برنامه دوم توسعه و همچنین در اجرای ماده 140 برنامه سوم و با استناد ماده 133 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور بعنوان نماینده روستائیان موظف به اجرای طرح صدور سند رسمی باهمکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به منظور رسمیت بخشیدن به اماکن روستایی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی زمینه سازی برای سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی در روستاها، وثیقه ملکی مطمئن جهت جذب تسهیلات بانکی، استفاده در دادستدهای مالی واجتماعی، ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی واماکن روستایی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی املاک روستایی و تسهیل درامر قضاوت ودعاوی را از مزایای طرح سنددار کردن اماکن روستایی دانست.