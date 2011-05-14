به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر حاج‌علی‌اکبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کودکان در جامعه کنونی برای زندگی کردن، نیازمند کسب مهارت‌هایی هستند که باید در سنین پایین به آنها آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه در همین راستا، کانون فرهنگی و هنری کوثر اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف کرده و کودکان 4 تا 6 ساله را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار داده است ادامه داد: در آموزش خلاق کودک، با بوجود آوردن فضای سالم، متن‌ها و ابزارهای سنجیده و برنامه‌ریزی‌های درست، تلاش می‌شود که اندیشه و خلاقیت کودکان، شکوفا شود.

حاج‌علی‌اکبری افزود: آموزش برای شکوفایی، آموزش جهت بازی و شادی، آموزش معناگرا و پالایشگر، آموزش برای آگاهی و دانایی، آموزش بدون رقابت، آموزش برای گشایش، آموزش رشد اجتماعی، آموزش برای همکاری و مشارکت، آموزش برای آزادی و دوستی و همچنین آموزش دوستی با زمین، از جمله اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی در کانون است.

وی ادامه داد: همچنین در این کانون، طرحی ویژه زنان خانه‌دار به‌منظور آشنا کردن این قشر با امکانات و تکنولوژی روز و افزایش خلاقیت و نوآوری بانوان در محیط خانه در حال برگزاری است.

