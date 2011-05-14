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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۰

دوره‌های آموزشی خلاق کودکان در زنجان برگزار می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرمسئول کانون فرهنگی و هنری کوثر زنجان گفت: دوره‌های آموزشی خلاق کودکان از ابتدای سال‌جاری در کانون فرهنگی و هنری کوثر زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر حاج‌علی‌اکبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کودکان در جامعه کنونی برای زندگی کردن، نیازمند کسب مهارت‌هایی هستند که باید در سنین پایین به آنها آموزش داده شود.

 وی با بیان اینکه در همین راستا، کانون  فرهنگی و هنری کوثر اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف کرده و کودکان 4 تا 6 ساله را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار داده است ادامه داد: در آموزش خلاق کودک، با بوجود آوردن فضای سالم، متن‌ها و ابزارهای سنجیده و برنامه‌ریزی‌های درست، تلاش می‌شود که اندیشه و خلاقیت کودکان، شکوفا شود.
 
حاج‌علی‌اکبری افزود: آموزش برای شکوفایی، آموزش جهت بازی و شادی، آموزش معناگرا و پالایشگر، آموزش برای آگاهی  و دانایی، آموزش بدون رقابت، آموزش برای گشایش، آموزش رشد اجتماعی، آموزش برای همکاری و مشارکت، آموزش برای آزادی و دوستی و همچنین آموزش دوستی با زمین، از جمله اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی در کانون است.
 
وی ادامه داد: همچنین در این کانون، طرحی ویژه زنان خانه‌دار به‌منظور آشنا کردن این قشر با امکانات و تکنولوژی روز و افزایش خلاقیت و نوآوری بانوان در محیط خانه در حال برگزاری است.
 
کد مطلب 1311302

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