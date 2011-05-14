سازمان صنایع و معادن رتبه نخست استانی ایجاد اشتغال را کسب کرد

محمد علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: با پایان یافتن ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی استان زنجان ، سازمانها و دوایر دولتی حائز رتبه های برتر اعلام گردیده که سازمان صنایع و معادن استان زنجان ، رتبه اول را کسب نمود.

وی ادامه داد: رئوفی نژاد استاندار زنجان با ارائه لوح تقدیر ، دستاوردهای استان را فراتر از سند توسعه و تعهد اشتغال سال 1389 اعلام کرد و تاکید کرد تمامی مشکلات برهه کنونی کشور به ویژه در حوزه اشتغال و کارآفرینی به سهولت گرائیده و افق های بلند بالندگی و پیشرفت ملت ایران را محقق خواهد ساخت .

عابدینی افزود: کسب رتبه اول تحقق اشتغال نتیجه تلاش یکپارچه سرمایه گذاران صنعتی و معدنی استان از یکسو و سازمانهای مرتبط با توسعه صنعتی و معدنی از سوی دیگر است .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان گفت: تعداد 129واحد صنعتی در استان زنجان طی سال گذشته موفق به دریافت پروانه بهره برداری شد.

عابدینی میزان سرمایه گذاری این واحدها را سه هزار و 876 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با راه اندازی این طرحها اشتغال دو هزار و 365 نفر فراهم شده است.

وی زمینه فعالیت این واحدها را متنوع اعلام کرد وافزود: محصولات کانی غیرفلزی با 34 فقره، محصولات غذائی و آشامیدنیها با 25 فقره و ساخت فلزات اساسی نیز با 21 فقره به ترتیب بیشترین زمینه فعالیت صنعتی را در سال 89 به خود اختصاص داده اند.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان همچنین در خصوص محل استقرار این واحدها افزود: در سال گذشته شهرستان زنجان با تعداد 45 فقره، شهرستان ابهر با 26 فقره و شهرستان خدابنده نیز با 9 فقره به ترتیب در رتبه اول تا سوم استقرار واحدهای صنعتی قرار گرفتند.



عابدینی افزود: در حال حاضر 991 واحد صنعتی در استان زنجان مشغول به فعالیت هستند که این تعداد واحد، زمینه سرمایه گذاری 16 هزار و 265 میلیارد ریال و اشتغال 31 هزار و 945 نفر را فراهم آورده اند .