به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قاسم صیادی ظهر شنبه در جلسه هم‌اندیشی مجمع امور صنفی و آموزش فنی و حرفه‌ای زنجان با بیان اینکه فعال کردن سیاست استاد و شاگردی از رویکردهای جدید سازمان ملی مهارت به‌شمار می‌رود افزود: افراد بدون مهارت مشکلی از نوع سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند چرا که نیروی انسانی ماهر و توانمند از ارکان توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده و ایجاد اشتغال پایدار نیز در گرو حرفه‌آموزی است.

وی ادامه داد: در راستای رسیدن به اهداف و برنامه‌های دولت، آموزش فنی و حرفه‌ای زنجان حدود 200 حرفه آموزشی مختلف را در بین مراکز دولتی آموزش می‌دهد که در حال حاضر نیز به تعداد این حرفه‌ها افزوده می‌شود.

همچنین محمد کاوندی، رئیس مجمع امور صنفی زنجان گفت: با توجه به اینکه در صدور پروانه کسب و کار در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی، وجود مدارک فنی و حرفه‌ای ضروری است، بنابراین امیدواریم با تعاملات مجمع امور صنفی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، زمینه ارتقای مهارت صنوف فراهم شود، چرا که توسعه اقتصادی، بدون کسب مهارت امکان‌پذیر نیست.



کاوندی با بیان اینکه خاستگاه خیزش اقتصادی از کارگاه‌ها شروع می‌شود، افزود: به همین خاطر احیای محور آموزش استاد ـ شاگردی باعث رونق بخشیدن به اقتصاد جامعه شده و به تبع آن ایجاد اشتغال نیز محقق خواهد شد.

