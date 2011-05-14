همه آحاد جامعه در راستای حفظ ارشهای دفاع مقدس تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر شنبه در ستاد بررسی برنامه های سوم خرداد، با بیان اینکه تاکنون آنچنان که باید به دفاع مقدس و ابعاد آن پرداخته نشده است، افزود: دفاع مقدس به عنوان یک امر مهم و تاثیرگذار می تواند در صورت پرداخت جامع امر تعین کننده در جامعه لحاظ شود.

وی با بیان اینکه سوم خرداد یکی از روزهای تاریخی و ماندگار در نظام اسلامی است ادامه داد: رزمندگان اسلام با فتح خرمشهر تمام جهان را فتح کردند.



سیاح با بیان اینکه برنامه ریزی های صورت گرفته برای بزرگداشت سوم خرداد باید نمود مردمی بیشتری داشته باشد، افزود: فتح خرمشهر به مانایی و استحکام نظام اسلامی طی 33 سال گذشته کمک شایانی کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با یادآوری به اینکه در طی 32 سال عمر پر برکت انقلاب اسلامی همواره شاهد توطئه های مختلف علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودیم افزود: آنچه که امروز جهان شاهد آن است بیداری ملتها برگرفته از انقلاب ایران است که غرب همواره از آن وحشت داشته است.

سیاح افزود: طی 33 سال گذشته دشمنان نظام اسلامی آلوده ترین فضای ممکن از فتنه و دسیسه ها را علیه این کشور ایجاد کردند ولی با وجود تمامی این توطئه ها ملت ایران با پیروی از ولایت فقیه در تمامی شرایط با سربلندی بر تمامی فتنه غلبه کرده و توانسته علی رغم تمامی فتنه ها به قله های اقتدار و پیشرفت دست یابد.

وی پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی را در پیروی و اطاعت از فرامین و رهنمودهای ولی فقیه دانست و تاکید کرد: پیروی از رهبر معظم انقلاب به تمامی اقدامات و برنامه ریزی های نظام اسلامی هدف، انگیزه و معنا برای توسعه و پیشرفت می بخشد.



