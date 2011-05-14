برگزاری جشنواره بین المللی عکس نماز و نیایش در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی داننده هدف از برگزاری این جشنواره را تلاش در جهت نشر مفاهیم ارزشی عنوان کرده و افزود: پرداخت هنری به مسائل دینی و تقویت زمینه ارتباط و تبادل تجربه های هنری میان هنرمندان مسلمان از مهمترین اهداف این جشنواره است.

داننده معرفی ابعاد گسترده فرهنگی و معنوی نماز و نیایش، شناسایی توانمندی های هنرمندان عکاس کشورهای مسلمان دنیا و معرفی آثار شاخص و برتر عکاسی در زمینه نماز و نیایش را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

وی در مورد موضوعات این جشنواره خاطرنشان کرد: نماز و نیایش و نقش آن در اتحاد و همبستگی مسلمانان جهان، نماز و ایثار و شهادت، نماز و جوانان، نماز و زنان و نماز و کودکان از عناوین موضوعی این جشنواره به شمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه نماز و نیایش هستی مخلوق را به خالق پیوند می زند گفت: برگزاری این جشنواره زمینه ای را فراهم می‌آورد تا هنرمندان متعهد دنیا با پرداختن به این موضوع از دید هنر به اشاعه و تبیین آن بپردازند.

هر هنرمند عکاس می تواند حداکثر ده عکس به صورت تک عکس و هفت عکس به صورت مجموعه را به صورت کاملا مستند و عاری از هر گونه دستکاری به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

آخرین مهلت ارسال آثار این جشنواره پایان شهریور ماه سالجاری بوده و زمان برگزاری آن آذرماه امسال اعلام شده است.

همچنین علاقمندان باید آثار خود را به نشانی تبریز، بلوار استاد شهریار، اول سر بالایی ولی عصر، مجتمع فرهنگی و سینمایی 22 بهمن تبریز ارسال کنند.

جشنواره بین المللی عکس نماز و نیایش توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن هنر عکاسی استان برگزار می شود.