عراق با خروج نیروهای آمریکایی امن تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "امیرالکنانی" گفت: برخی گروههای سیاسی عراقی طرفدار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند که این نقض توافقنامه واشنگتن-بغداد است.

وی افزود: درصورتی که حضور نیروهای آمریکایی درعراق تمدید شود فراکسیون الاحرار در پارلمان با همه ابزار موجود مردم عراق را به مقابله با این حضور تشویق خواهد کرد.

الکنانی تاکید کرد: همه فراکسیونها و گروههای سیاسی عراقی باید با ادامه حضور نظامیان آمریکایی مخالفت کنند زیرا پس از هشت سال نیروهای عراقی به مرز آمادگی برای انجام وظایف امنیتی رسیده اند.

عضو جریان صدر تصریح کرد: اوضاع امنیتی عراق به مراتب بدون نیروهای آمریکایی بهتر خواهد بود. بهانه تراشی امنیتی برای ادامه حضور نظامی آمریکا با توافقنامه امنیتی میان طرفین مغایرت دارد.

وی بیان کرد: فرماندهان نظامی عراقی در طول تاریخ همواره به خاطر رهایی عراق از اشغال خارجی جنگیده اند و هرگز خواهان تمدید حضور خارجی نبوده اند.

"علی حسین التمیمی" عضو ائتلاف اتحاد ملی عراق هم گفت: رهبران سیاسی عراق برای باقی ماندن خود در مسند قدرت خواستار حضور نیروهای آمریکایی به بهانه آموزش نیروهای عراقی هستند.این که مقامات عراقی اعلام کرده اند که ادامه حضور بخشی از نیروهای آمریکایی مغایر توافقنامه امنیتی میان دو کشور است.

خبر دیگر از عراق اینکه "جلال طالبانی" رئیس جمهوری این کشور که برای انجام معالجات پزشکی عازم آمریکا است "عادل عبدالمهدی" معاون اول خود را مامور سرپرستی امور درغیاب خود کرد.

شایان ذکر است که مطابق توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا نیروهای آمریکایی باید در پایان سال جاری میلادی عراق را ترک کنند.