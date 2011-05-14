48 روستای گنبد گازدار هستند

رضمانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در همین راستا، تعداد 30 روستا درحال اجرا، 20 روستا نیز در غرب شهرستان، عملیات اجرای گاز رسانی آن شروع شده و 11 روستا در مرحله طراحی است.

وی اظهار داشت: با گازدار شدن این تعداد روستاها شمار روستاهای بهره مند از گاز این شهرستان در مجموع به 109 روستا خواهد رسید.



سنگدوینی، بابیان اینکه گازرسانی به 20 روستای غرب گنبد بعنوان یکی از پروژه های مهم شهرستان گنبد مطرح است افزود: برای اجرای این پروژه بیش از 150 کیلومتر لوله گذاری از نوع فولادی و پلی اتیلن مورد نیاز است.



مدیرعامل گاز گلستان اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها، بالغ بر 47 میلیارد ریال هزینه برآورد شده است که این میزان از محل اعتبارات عمرانی پیش بینی و هزینه می شود.



وی گفت: ضمن اینکه درهمین راستا حدود سه هزار و 600 خانوار با جمعیتی افزون بر 16 هزار نفراز این موهبت الهی بهره مند خواهند شد.



مدیرعامل گاز استان گلستان یادآورشد: امیدواریم در این مرحله نیز همچون مراحل گذشته با مساعدت بسیار خوب این عزیزان بویژه در خصوص آزاد سازی مسیر عبور لوله گاز مشکلی در اجرای شبکه گاز رسانی پیش نیاید و بتوانیم برابر برنامه زمانی تعییین شده این روستاها را نیز از نعمت گاز بهره مند سازیم و شاهد رشد و شکوفائی هر چه بیشتراین شهرستان باشیم.