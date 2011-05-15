اطاعت از ولایت ملاک عزت و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حجت الاسلام یعقوبی شنبه شب، در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای انقلاب همین گونه بود و هر جا امام (ره) قصد استفاده از اختیارات خود را داشتند، کار برای برخی سخت می شد.
وی تصریح کرد: ولایت پرچمدار دفاع از اسلام، انقلاب و ارزشهای دینی است.
وی مظلومیت ولایت را یکی از مهم ترین مسائل از اول اسلام عنوان کرد و گفت: اگرچه ولایت برکت، عظمت و فواید بسیاری دارد ولی مظلومیت ولایت همانند مظلومیت امیرالمؤمنین است.
یعقوبی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی برای این به وجود آمده است تا این مظلومیت را بردارد.
امام جمعه کاشمر از تمامی مسئولان و مردم خواست اطاعت از ولی امر را برای خود ملاک وحدت، عزت و عظمت قرار داده و از وجود این نعمت بزرگ بهرهمند شوند.
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