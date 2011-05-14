قیمت گاز خانگی افزایش یافت/ جزئیات تعرفه گاز در هفت ماهه 90

جواد اوجی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت گاز بهای بخش خانگی با بیان اینکه مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوسط گازبهای بخش‌های مختلف تا سقف 20 درصد افزایش یافت، گفت: بر این اساس در 7 ماهه نخست سال جاری متوسط گازبهای بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی، صنایع، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های سی ان جی 923 ریال به ازای هر متر مکعب تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز ایران با تاکید بر اینکه متوسط قیمت گاز طبیعی در این بخش‌ها در 5 ماهه زمستانی 791 ریال به ازای هر مترمکعب تعیین شده است، اظهار داشت: از این رو ، متوسط قیمت گاز در هفت ماهه نخست سال در تمامی بخش‌ها نسبت به پنج ماهه پایانی سال 89 معادل 16.5 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت همچنین با تاکید براینکه متوسط قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی در کل 12 ماهه امسال 842 ریال و با رشد 8.5 درصدی تعیین شده است، تاکید کرد:‌ مطابق مصوب مجلس افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها تا سقف 20 درصد تعیین شده است.

به گفته وی، از این رو در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مکعب گاز نیروگاه‌ها 800 ریال، صنایع 700 ریال، سی ان جی 3000 ریال، دولتی 2000 ریال، خدمات عمومی 2000 ریال، خدمات کسب 1000 ریال، کشاورزی 1000 ریال و سایر 1000 ریال تعیین شده است.

اوجی خاطرنشان کرد: مشترکان بخش‌های مختلف آب رعایت الگوهای مصرف و اعمال صرفه جویی علاوه بر صرفه جویی در مصرف گاز از افزایش گازبهای خود نیز جلوگیری کنند.