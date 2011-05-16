جوانان ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی/ در انتظار پاسخ اعتماد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی بامداد امروز دوشنبه تهران را به مقصد تاشکند ترک کرد که مسئولان فدراسیون امیدوارند این تیم جوان بتواند پاسخ اعتماد آنها و کادر فنی را با کسب مدال های رنگارنگ بدهد.

"یاسر حیدرقلی نژاد" جوان گلستانی تیم ملی در وزن 55 کیلوگرم است که برای اولین بار راهی یک مسابقه مهم در رده بزرگسالان می شود وی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: یک دنیا انگیزه دارم تا توانمندیهای خود را به کادر فنی نشان دهم وزن من وزن سختی است و حریفان سرسختی از آسیایی میانه و شرق دور پیش رو دارم و امیدوارم از نخستین آزمون جدی ام سربلند بیرون بیایم.

مصطفی آقاجانی کشتی گیر تهرانی است که تاکنون نتوانسته به حقش برسد و در مسابقات آسیایی بدنبال ثابت کردن حقانیت خود در وزنی است که این روزها خالی به نظر می رسد وی در این باره می گوید: در ازبکستان کار آسانی پیش رو ندارم ولی باید توانمندیهای خود را در وزن 60 کیلوگرم نشان دهم و نباید این فرصت طلایی را از دست بدهم.

در وزن 66 کیلوگرم کشتی گیر تهرانی در عین جوانی برای دومین بار راهی رقابتهای آسیایی می شود وی که در جام جهانی با شکست "گارزون کوبایی" شگفتی ساز شد باید به عنوان با تجربه ترین نفر تیم اعزامی لیاقت خود را نشان دهد."حسین خانی" در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: کادر فنی همواره به کشتی گیران جوان میدان می دهد تا شایستگی خود را نشان دهند و من نیز باید با کسب یک مدال راهم را برای آینده هموارکرده و مقام نهم سال گذشته را جبران کنم.

مرتضی رضایی کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم است که بتازگی از رده سنی جوانان به بزرگسالان آمده است. فرصت دادن کادر فنی به این کشتی گیر مازندرانی نشان می دهد مربیان بدنبال پشتوانه سازی هستند رضایی در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: کادر فنی در رقابتهای قهرمانی آسیا به تعدادی کشتی گیر جوان میدان داده است و ما باید در این مسابقات نشان دهیم که می توانیم به روزهای بزرگ برسیم.

در وزن 84 کیلوگرم یک کشتی گیر کرمانشاهی پس از موفقیت در جام تختی و جام جهانی راهی قهرمانی آسیا می شود تا شایستگی خود را نشان دهد. احسان امینی در این مورد می گوید: در این رقابتها کشتی گیران قدرتمندی از قزاقستان، ازبکستان و چند کشور دیگر را پیش رو دارم و امیدوارم بتوانم پس از چند سال کشتی کرمانشاه را صاحب یک مدال آسیایی کنم.

عرفان امیری دیگر کشتی گیر کرمانشاهی تیم ملی در وزن 96 کیلوگرم است وی که سابقه مدالهای جهانی جوانان را در کارنامه دارد پس از یک دوره مصدومیت و پس از تساوی در دیدار انتخابی با عباس طحان راهی رقابتهای قهرمانی آسیا می شود. وی در این مورد می گوید: باید در این مسابقات نشان دهم که کادر فنی اشتباه نکرده است و کشتی کرمانشاه را پس از سالها صاحب یک مدال خوشرنگ کنم.

کمیل قاسمی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم از استان مازندران است و انتخاب وی حرف و حدیث های بسیاری با اعتراض آذرشکیب به همراه داشت اما کادر فنی به وی اعتماد کرد این کشتی گیر جویباری در این مورد می گوید: اگر در رقابتهای سنگین وزن آسیا شایستگی خود را نشان دهم می توانم به میدانهای بزرگ فکرکنم و هدفم تنها مدال آسیا نیست.

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد تیم اعزامی به رقابتهای آسیایی می گوید: شهامت به خرج دادیم و به کشتی گیران جوان میدان دادیم من به توانمندیهای شاگردانم ایمان دارم، امیدوارم در مسابقات آسیایی کشتی ایرانی را به نمایش بگذارند و ما نباید همیشه بدنبال قهرمانی در آسیا بوده و هدف کوچک را فدای اهداف بزرگ کنیم.

محسن کاوه، امیرتوکلیان و مصطفی میرعمادیان دیگر مربیان تیم ملی در این رقابتها هستند و کشتی گیران پنج وزن اول روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه و دو وزن دوم روز جمعه 31 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. تیم ایران سال گذشته در این مسابقات با ترکیبی از کشتی گیران با تجربه در دهلی نو هند قهرمان شد.