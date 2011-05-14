دستورالعمل جدید حمایت از کارآفرینان به 30 استان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در این ابلاغیه خطاب به استانداران و مدیران کل کار و امور اجتماعی آورده است: همانطور که استحضار دارید مقرر است 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ( GDP) در سال افق چشم انداز 1404از محل فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری تامین شود.

در این ابلاغیه می خوانیم: بدون تردید، تحقق این هدف مهم به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی استحاله تدریجی اقتصاد نفتی به یک اقتصاد مستحکم دانش بنیان و ثروت آفرین مستلزم کشف و توسعه ظرفیت های نسبی و مزیتی استان ها از طریق ایجاد و توسعه بنگاه های کارآفرین دانش بنیان با محوریت نخبگان علمی و فناوری کشور است.

این وزارتخانه در راستای سرعت بخشیدن به حمایت های همه جانبه و فراگیر در توسعه بنگاه های کارآفرین مبتنی بر نوآوری، همزمان با تدوین سیاست های راهبردی برای ایجاد زیر ساخت های نوآوری به کمک تمامی ذی نفعان، لوایح و مصوبات مهمی را نیز با هدف حمایت های همه جانبه از بنگاه های مذکور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی و دولت در دستور کار سال 1390قرار داده است.

در این ابلاغیه خطاب به استانداران و مدیران کل کار و امور اجتماعی تصریح شده است: برهمین اساس، خواهشمند است در سال 1390ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در راستای کمک به اهداف مصرح کارآفرینی در اسناد راهبردی کشور خصوصا مفاد مندرج در برنامه پنجم، حداقل 20 درصد از طرح های مصوب معرفی شده به بانکهای عامل و شعبات استانی صندوق مهر امام رضا (ع) از طریق کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، مشروط به تایید هیئت فنی کانون های کارآفرینی استانها به طرح های کارآفرینی مبتنی بر نوآوری تخصیص یافته و ترتیبی اتخاذ فرمایید که پرداخت تسهیلات به بنگاه های مذکور در اولویت بانکها، سایر صندوقها و نهادهای مالی قرار گیرد.