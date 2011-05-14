ناصر حجازی به کمیته انضباطی رفت/ پیگیری پرونده باشگاه گسترش فولاد!

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی که دوران نقاهت را سپری می کند و به تازگی از بیمارستان مرخص شده است، امروز به فدراسیون فوتبال رفت و پرونده انضباطی باشگاه گسترش فولاد تبریز را پیگیری کرد. اینکه چه ارتباطی بین پرونده انضباطی باشگاه گسترش فولاد و ناصر حجازی وجود دارد بر ما پوشیده ماند ولی قطعا این موضوع اهمیت بسیاری داشته که ناصر حجازی با وجود بیماری شخصا در کمیته انضباطی حاضر شده است.

حسینی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال ضمن تایید خبر حضور حجازی در محل فدراسیون فوتبال نسبت علت این حضور ابراز بی اطلاعی کرد.

حجازی که پس از مدتها در فدراسیون فوتبال حاضر شده بود در غیاب علی کفاشیان که به اهواز سفر کرده است دقایقی نیز با مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال دیدار کرد.