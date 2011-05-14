جعفر اصغری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال 89 بالغ بر یک میلیون و 40 هزار تن کالا به ارزشی بالغ بر 740 میلیون دلار از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: از میزان 740 میلیون دلار صادرات غیر نفتی استان، 58 درصد شامل صنعت و معدن، 30.5 درصد فرآورده های پتروشیمی، 7.7 درصد خدمات فنی و مهندسی، 3.8 درصد سهم کشاورزی و سایر محصولات صادراتی می باشد.

معاون بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: بازارهای هدف و شرکای تجاری استان در سال 89 بیش از 50 کشور می باشد که به ترتیب اولویت رتبه بندی: عراق، امارت، ترکیه، بلژیک، ارمنستان، گرجستان، مالزی، افغانستان، ازبکستان و... می باشند.

اصغری گفت: عمده کالاهای صادر شده از استان شامل: فرآورده های پتروشیمی، شمش آلومینیوم، بویلر و مخازن نیروگاهی، شیشه و بلورجات، مواد شوینده، چینی بهداشتی، انواع روغن موتور و گریس، آب میوه، باطری خودرو، لوله وپروفیل، ورق آلومینیوم، گل و گیاهان زینتی، سنگ ساختمانی، پسته، عسل، ماهی های زینتی، فرش دستباف و غیره می باشند.