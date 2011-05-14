به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر ثنایی با اشاره به اینکه هم اکنون علاوه بر دوره عمومی پودمانی تبلیغ که در قم و با استقبال طلاب در حال برگزاری است، گفت: مرکز آموزشهای فرهنگی و کاربردی دفتر تبلیغات، بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده به طور همزمان این دوره‌ها رادر ۶ استان کشور و با همکاری ارگان‌ها و نهادهای مربوطه دایر کرده است.



وی افزود: این دوره عمومی پودمانی در استانهای یزد، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، خوزستان، تهران و چهارمحال و بختیاری بر اساس سرفصلهای مصوب شورای عالی آموزش معاونت آموزش دفتر تبلیغات و توسط اساتید توانمند مرکز فرهنگی کاربردی تدریس می‌شود.



رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی و کاربردی دفتر تبلیغات تصریح کرد: دانش پژوهان در این دوره با سرفصل‌هایی هم چون اخلاق وآداب تبلیغ، اصول و روش بیان معارف، احکام مبتلی به نقد وهابیت و آشنایی با مسیحیت، جامعه‌شناسی تبلیغ، روان‌شناسی تبلیغ، فن رثاء، روش تحقیق، فن خطابه، کلاسداری، مدیریت فرهنگی، قرآن و سنت در تبلیغ، در قالب ۲۲ واحد درسی ارائه، آشنا می شود.

وی ادامه داد: هم چنین در این دوره‌ها ۲ واحد به صورت کارورزی تحت نظر اساتید مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی ارائه می‌شود.



ثنایی یادآورشد: آزمون پایان ترم این دوره عمومی نیمه اول خرداد ماه برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه در این دوره بیش از ۷۰۰ نفر از مبلغان و ۲۲۰ نفر از مبلغه‌های دفتر تبلیغات شرکت داشته‌اند، خاطر نشان ساخت: امیدواریم طی سال تحصیلی آینده تعداد بیشتری از استانهای کشور را تحت پوشش آموزشی مرکز قرار دهیم.