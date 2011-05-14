گمرک بافق از نیمه اول خرداد فعالیت خود را آغاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بافق، کاظم فرهمند ظهر شنبه در بازدید از ساختمان گمرک شهرستان بافق با اعلام زمان بهره ‌برداری از این مرکز اظهار داشت: راه اندازی گمرک از خواسته های دیرینه و به حق مردم بافق است که مدتها پیش در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه با توجه به نیاز و انتظارات مردم، از یک ‌سال پیش پیگیریها در مورد اخذ مجوز گمرک بافق آغاز شده بود، از دیدار با رئیس گمرک کشور در دو مرحله برای دریافت مجوز نمایندگی گمرک در بافق خبر داد.

نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه این شهرستان در طول سال بیش از دو میلیون تن سنگ ‌آهن به کشورهای مختلف صادر می‌ کند افزود: راه اندازی گمرک بافق در افزایش اشتغال و سهولت صادرات بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی عنوان کرد: صادرات سنگ آهن بافق هم ‌اکنون از طریق گمرک بندرعباس صورت می ‌گیرد که این امر مشکلات خود را به دنبال دارد که به طور قطع راه اندازی گمرک در جوار معادن و شرکتهای فرآوری از این مشکلات خواهد کاست.