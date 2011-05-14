کاراته باید به سمت المپیکی شدن حرکت کند/ تکلیف مدیریت بانوان مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کمیته ارزشیابی سازمان تربیت بدنی و مسوولان فدراسیون کاراته ، سید عباس احمد پناهی با ارایه گزارشی از فعالیت های انجام شده در سال 1389 اظهار داشت: مهم ترین برنامه فدراسیون در سال 1390 کسب قهرمانی در مسابقات آسیایی و موفقیت در رقابت های زیر 21 سال جهان است.

وی افزود: قرار گرفتن روی یکی از سکوهای قهرمانی در پیکارهای جهانی 2012 پاریس و کسب مدالهای بیشتر در بازیهای آسیایی 2014 جزء اهداف مهم فدراسیون است. وی ابراز امیدواری کرد کاراته ایران بتواند با توجه به اینکه یکی از قدرتهای برتر قاره ای است، در انتخابات آتی هیئت رئیسه اتحادیه آسیا یکی از کرسی ها را احراز نماید.

پس از سخنان پناهی، سعیدلو با اشاره به اینکه المپیکی شدن حق جامعه بزرگ کاراته جهان است، افزود: فدراسیونهای ملی باید بجد تلاش کنند تا زمینه ورود این رشته به بزرگترین رویداد ورزشی جهان فراهم شود. به هر حال وقتی رشته ای المپیکی می شود انگیزه قهرمانان آن رشته برای کسب موفقیت دوچندان می شود، ضمن اینکه حضور در المپیک در جذب نوجوانان و جوانان نقش موثری خواهد داشت.

معاون رئیس جمهور گفت: به لطف خدا رشته های رزمی با توجه به روحیه سلحشوری که در وجود جوانان ایران اسلامی متبلور است مورد اقبال آنها قرار دارد و جمعیت میلیونی رشته های رزمی نیز نشات گرفته از همین مسئله است.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به اینکه فدراسیون کاراته جزء فدراسیون های پرتحرک و فعال ورزش کشور است، اظهار داشت: هر چند در بازیهای آسیایی گوانگجو تیم اعزامی کاراته با 2 طلا، 2 برنز نتیجه خوبی بدست آورد، اما در بازیهای آسیایی 2014 فدراسیون کاراته با تدوین برنامه 4 ساله باید سهم بیشتری از مدالهای توزیعی داشته باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: کاراته جز رشته هایی است که در اکثر استانها از زمینه رشد خوبی برخوردار است و اگر با مدیریت توانمند، خلاق و برنامه ریز همراه شود، سرعت پیشرفت در سراسر کشور دو چندان خواهد شد. من از روسای فدراسیونها می خواهم به هیئت های استانی و نحوه مدیریت آنها نظارت دقیق داشته باشند و اگر ضعفی را مشاهده کردند بدون اغماض گوشزد کنند تا کارها روال منطقی و هدفمند خود را طی کند.

سعیدلو همچنین گفت: متاسفانه در سالهای اخیر در کاراته چند دستگی بوجود آمده و این برای رشته ورزشی یک آفت بزرگ است. مسوولان فدراسیون کاراته باید مراقب باشند مسایل حاشیه ای آنها را از کار اصلی شان دور نسازد.

وی با اشاره به حضور بانوان کاراته کا با رعایت حجاب اسلامی در میادین بین المللی گفت: در بخش بانوان هم استعداد و پتانسیل خوبی داریم و بانوان کاراته کاها می توانند نقش مهمی در موفقیت رشته کاراته ایران در رقابتهای آسیایی و جهانی داشته باشند. وی همچنین تاکید کرد تکلیف مدیریت کاراته بانوان هرچه زودتر مشخص شود.

در این جلسه، سجادی معاون ورزشی، اکبرآبادی معاون امور ورزش بانوان، رغبتی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت، شرعی مدیر کل توسعه ورزش قهرمانی، شیروانی نایب رییس و قاسمی فدراسیون کاراته نیز حضور داشتند.