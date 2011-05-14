به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری عنوان کرد: بخش قابل ملاحظهای از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درباره کتاب و کتابخوانی است و این موضوع نشان دهنده اهمیت این موضوع نزد ایشان است.
وی با بیان این مطلب از کتابی یاد کرد که به سخنان چهرههای شاخص خارجی درباره کتاب و کتابخوانی پرداخته است و ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی ایران با مشاهده این کتاب نسبت به ارائه آثاری درباره کتابخوانی که برگرفته از چهرههای ارزنده جمهوری اسلامی هستند، توصیه کردند.
دری تصریح کرد: چنانچه نکات ارائه شده در سخنان معظمله به کار گرفته شوند، میتوان مشکلات حوزه نشر را برطرف کرد که با تحقق این موضوع، بخش عمده اهداف جمهوری اسلامی جامه عمل میپوشد.
رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین در دیدار مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به تعیین مکانی برای برپایی نمایشگاه کتاب تهران طی سالهای آینده و با چشمانداز 40 ساله تاکید کرد.
دری در این دیدار به پیشنهاد رئیس جمهور در روز افتتاحیه مبنی بر برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در پارک چیتگر اشاره کرد و گفت: وزیر ارشاد با توجه به پیشنهاد رئیس جمهور، نامهای تنظیم کرد تا مکانی با چشمانداز حداقل 40 ساله برای این منظور تعیین شود.
دری در این دیدار ضرورت در نظرگیری مکانی مناسب برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به صورت دائمی را مورد نظر قرار داد و گفت: این اقدام باعث میشود تا از صرف هزینه اضافی برای بر پا کردن سازههای موقت و جمعآوری آنان بعد از 10 روز جلوگیری شود.
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