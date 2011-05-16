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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۰۷

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تکبر و خودبزرگ‌بینی از آفتهای مخرب زندگی‌ است که عامل تنهایی فرد مبتلا بوده و خیر دنیا و آخرت را از دست خواهد داد.

آیه روز:

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لَّا یَجْزِی وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ .

اى مردم از پروردگارتان پروا بدارید و بترسید از روزى که هیچ پدرى به کار فرزندش نمى‏آید و هیچ فرزندى [نیز] به کار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا این زندگى دنیا شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد .

سوره لقمان، آیه 33

حدیث امروز:

امام باقر (ع):

الکِبرُ مَطَایَا النَّارِ.

کبر و بزرگی نمودن(به منزله ی) مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می برد.

جهاد با نفس، ح 578

کد مطلب 1311339

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