پارلمان پاکستان خواستار بازنگری در روابط با آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان پاکستان همچنین هشدار داد که در صورت وقوع حملات مشابهی از سوی آمریکا، پاکستان ممکن است خطوط تدارکاتی نظامیان آمریکایی در افغانستان را قطع کند.

این در حالی است که ایالات متحده اعلام کرده در صورت شناسایی اقامتگاه دیگر شبه نظامیان در پاکستان، به‌ ویژه ملا عمر، رهبر طالبان افغانستان، تصمیم دارد به آنها نیز حمله کند.

نمایندگان پارلمان پاکستان روز شنبه همچنین گفتند که عملیات قتل اسامه بن‌لادن، "حاکمیت پاکستان" را نقض کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقلی درباره چند و چون این عملیات شدند.

جلسه امروز شنبه نمایندگان پارلمان پاکستان برای بررسی موضوع قتل بن‌لادن، یک روز پس از آن برگزار شد که ۸۰ تن از شهروندان پاکستانی در جریان دو بمبگذاری انتحاری که از سوی طالبان و به انتقام کشته شدن بن‌لادن انجام شد جان باخته و دست کم ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.