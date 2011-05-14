پرواز هفتگی بین مشهد - بیشکک برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: تجار و بازرگانان ایرانی مقیم قرقیزستان باید پیوند دهنده اقتصاد ایران و کشور محل فعالیت خود باشند.

وی با ابراز خرسندی از تشکیل اتحادیه بازرگانان ایرانی مقیم قرقیزستان، اظهار داشت: باید بازرگانان ایرانی در این چارچوب با اتحاد و برادری و رقابت سالم در عرصه اقتصادی کشور قرقیزستان حضور داشته باشند.

وی از بازرگانان ایرانی خواست با تشکیل جلسات منظم، مسایل خود را از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشکک به وی منتقل نمایند.

صلاحی از آمادگی استانداری خراسان رضوی برای پیگیری و مساعدت جهت تاسیس مرکز تجاری ایرانیان در شهر بیشکک خبر داد و خواستار فعالیت اتحادیه بازرگانان در این خصوص شد.

وی گفت: به زودی جلسه ای برای رفع مشکل بازرگانان و صادرکنندگان در خصوص تأمین واگن قطار به مقصد تمامی کشورها در استانداری خراسان رضوی تشکیل خواهد شد.

منوچهر مرادی سفیر ایران در قرقیزستان نیز با اشاره به توسعه روابط همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان گفت: امید است با تثبیت وضعیت سیاسی قرقیزستان این روابط گسترده تر شود.

وی به برقراری پرواز بین قرقیزستان و ایران در روزهای یکشنبه از بیشکک به مقصد مشهد و بالعکس که توسط شرکت هواپیمایی قرقیزی صورت می گیرد اشاره و اعلام کرد: با پیگیری سفارت این پرواز به زودی بصورت هفتگی تثبیت خواهد شد.

محمد اسماعیل زاده، رئیس هیئت مدیره جامعه بازرگانان ایرانی در جمهوری قرقیزستان نیز گفت: با توجه به اینکه اکثریت تجار و بازرگانان مقیم قرقیزستان خراسانی هستند و خراسان رضوی دروازه ورودی ریلی و جاده ای با آسیای میانه است عملکرد استانداری و مدیران این استان در توسعه روابط با آسیای میانه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

وی افزود: قرقیزستان ظرف یک ماه آینده وارد پیمان کشورهای مشترک المنافع خواهد شد و مرزهای اقتصادی بین قرقیزستان و روسیه برداشته می شود و تجار ایرانی باید آمادگی لازم در این زمینه را داشته باشند.