به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابرهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص راه‌اندازی سامانه تلفن گویا گفت: این سامانه با هدف راهنمایی و ارایه مشاوره تخصصی به مشمولان و خانواده های آنان در زمینه مقررات خدمت وظیفه عمومی و انواع معافیت ها با شماره 09680 راه اندازی شده است.

وی گفت: مشمولان ایرانی مقیم خارج ازکشور نیز می توانند برای اخذ راهنمایی و مشاوره تخصصی در زمینه مقررات خدمت وظیفه عمومی و انواع معافیت ها در مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور با شماره تلفن 2777(21-98+) تماس بگیرند

