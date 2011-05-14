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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

راه‌اندازی سامانه تلفن گویای سازمان وظیفه عمومی

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از راه اندازی سامانه تلفن گویا در سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابرهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص راه‌اندازی سامانه تلفن گویا گفت: این سامانه با هدف راهنمایی و ارایه مشاوره تخصصی به مشمولان و خانواده های آنان در زمینه مقررات خدمت وظیفه عمومی و انواع معافیت ها با شماره 09680 راه اندازی شده است.

وی  گفت: مشمولان ایرانی مقیم خارج ازکشور نیز می توانند برای اخذ راهنمایی و مشاوره تخصصی در زمینه مقررات خدمت وظیفه عمومی و انواع معافیت ها در مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور با شماره تلفن 2777(21-98+) تماس بگیرند
 

کد مطلب 1311351

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