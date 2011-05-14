به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه باشگاه سپاهان اصفهان آمده است:« به لطف خدا و تلاش بی‌وقفه خانواده باشگاه سپاهان، تیم فوتبال این باشگاه به عنوان پر افتخارترین تیم ایرانی دهه هشتاد، در آستانه قهرمانی دیگری در رقابت‌های لیگ برتر ایران قرار گرفته است.

زردهای سپاهان در روز یکشنبه 25 اردیبهشت‌ماه که قطعا این روز در تقویم ورزشی خطه اصفهان ثبت خواهد شد، برابر پرسپولیس به میدان می روند تا در حضور همه هواداران متعصب‌شان، با تثبیت قهرمانی همراه با مردم اصفهان به شادمانی بپردازند و در ورزشگاه فولاد شهر نماز شکر را بر جای آورند و لذت این افتخار را با مردمان خطه نصف جهان تقسیم کنند.

باشگاه سپاهان ضمن دعوت از همه هواداران سپاهان برای حضور در ورزشگاه فولادشهر در هفته سی و سوم رقابت‌های لیگ برتر برنامه‌های این باشگاه را در این روز بدین شرح اعلام می دارد:

* رونمایی از کارت الکترونیکی هواداری (سپاهان کارت) با حضور استاندار اصفهان، مدیران بانک ملی ایران، شرکت فولاد مبارکه و سایر مدیران استان به عنوان کارت الکترونیک هواداری سپاهان با ده ها مزیت و ویژگی نخست سپاهان کارت مزین به تصویر شهید سرافراز اصفهان حاج احمدکاظمی در این روز رونمایی می‌شود.

* اجرای جنگ شادی و برنامه‌های مفرح پیش و بعد از دیدار با سپاهان اصفهان - پرسپولیس

* رونمایی از ترانه جدید طوفان زرد آسیا در پایان دیدار

* برپایی نماز شکر قهرمانی و دور افتخار کادر فنی و بازیکنان در پایان دیدار در ورزشگاه فولادشهر

* حرکت همه کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال و هواداران سپاهان از ورزشگاه فولادشهر به سوی گلزار شهدای اصفهان و تقدیم این افتخار به شهدای همیشه جاوید استان»