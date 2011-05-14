کلاسهای آموزش امداد و نجات تخصصی در پاکدشت برگزار می شود

رضا تاجیک نوری ظهر شنبه در حاشیه همایش تجلیل از امدادگران نمونه شهرستان پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: این جمعیت آمادگی دارد که کلاس های آموزش امداد و نجات را در سطح تخصصی در مدارس، حسینیه ها، پایگاه های بسیج برگزار کند.

وی گفت: هدف عمده جمعیت هلال احمر این است که با کمک مردم بتواند جامعه آماده ای داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: داوطلبان و امدادگران شهرستان پاکدشت در روزهای نوروز، لحظه به لحظه در پایگاه های امداد، مشغول خدمت رسانی به مردم شریف این منطقه بوده اند تا شهروندان با ایمنی بیشتر به سفر خود بروند.

اسکان اضطراری و خدمات داوطلبانه در دستور کار است

وی بیان داشت: امداد و نجات، اسکان اضطراری و خدمات داوطلبانه اعضا از مواردی است که به طور جدی در دستور کار جمعیت هلال احمر شهرستان پاکدشت قرار دارد.

تاجیک نوری با اشاره به روز 18 اردیبهشت، سالروز ملی جمعیت هلال احمر افزود: تمام 365 روز سال، برنامه کاری هلال احمر جهت ارائه خدمات به شهروندان است و فقط مختص روز 18 اردیبهشت نمی باشد.

شعار "هر خانواده پاکدشتی یک امدادگر" محقق خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: امید است که جمعیت هلال امر این منطقه بتواند به شعار "هر خانواده پاکدشتی یک امدادگر" را محقق کند و به این مهم جامه عمل بپوشاند و در زمان رخداد حادثه مقابله خوبی داشته باشد.

رئیس جمعیت هلال احمر پاکدشت به اهداف برگزاری همایش تجلیل از امدادگران اشاره کرد و ادامه داد: ارائه برنامه ها و سیاست های کاری در بخش آموزش، امداد و نجات، عضو گیری در بخش جوانان، آمادگی امداد و نجات، پیشگیری از حوادث، ایجاد کانون های دانشجویی، جوانان و طلاب و تقدیر از زحمت کشان امور جوانان و داوطلبان هلال احمر پاکدشت، از مهم ترین اهداف این گونه همایش ها است.