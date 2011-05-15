پایگاه های مشاوره اوقات فراغت در خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع اوقات فراغت اظهار داشت: یک گروه مطالعاتی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد تدوین الگوی برنامه ریزی اوقات فراغت در خراسان رضوی را بر عهده دارند.

وی این طرح را از نظر کار مطالعات انجام شده کم نظیر دانست و تصریح کرد: تدوین این طرح که با مطالعه بر روی برنامه های اوقات فراغت چند کشور جهان انجام می شود در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی ادامه داد: برنامه ریزی اوقات فراغت در استان از مهرماه جاری با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اجرا می شود که یکی از کارکردهای آن کمک به ترسیم برنامه توسعه فردی جوانان و نوجوانان برای آینده خویش است.

طالبیان با اشاره به ایجاد سامانه استانی اوقات فراغت در خراسان رضوی گفت: اطلاعات لازم برای ورود به این سامانه به هر یک از دستگاه های مربوطه داده می شود و ضروری است که این دستگاه ها اطلاعات را به روز و کامل در سامانه وارد نمایند تا مخاطبان و خانواده ها بتوانند از برنامه های دستگاه های دولتی و غیردولتی مورد علاقه خود مطلع شوند.

وی همچنین از پیگیری اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار طی سال جاری برای ساماندهی فعالیت های مربوط به اوقات فراغت خبر داد و تأکید کرد: از این مبلغ تاکنون چهار میلیارد ریال اختصاص یافته است.

طالبیان توجه ویژه به حضور مؤثر و فعال گروه های مخاطب و تشکیل گروه های دوستی و فعال نمودن رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی مناسب به جوانان را نیز از دیگر شاخص های برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت خراسان رضوی دانست.

مدیرکل امور جوانان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ارزیابی دقیق دستگاه ها، از پیشرفت 80 درصدی طراحی مدل ارزیابی دستگاه های اجرایی با عنوان "کارت امتیاز متوازن" در پنج حوزه مشارکت، فراغت، خانواده، هویت و اشتغال خبر داد.

عبد خدایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این جلسه گزارشی از طرح مطالعاتی بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان در مشهد را ارائه کرد.