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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

بر اساس طرح آمریکا؛

عربستان به سه کشور تجزیه می شود/ شاهزادگان جوان می آیند

عربستان به سه کشور تجزیه می شود/ شاهزادگان جوان می آیند

یک منبع آمریکایی با اشاره به طرحهای پنهان واشنگتن برای خاورمیانه از تلاش این کشور برای تجزیه عربستان سعودی به سه کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک منبع آمریکایی که نامش فاش نشده گفت:جهان عرب و خاورمیانه شاهد حوادث مهمی در ماههای اخیر بوده و آمریکا درتلاش است که با استفاده از این موج طرحهای خود را اجرایی کند.

منبع مذکور بیان کرد: آمریکا درحال حاضر مشغول انجام طرحهایی است که بزودی نشانه های آن آشکار خواهد شد. این کشور سعی دارد که محوربندی جدیدی علیه ایران به وجود آورد و جهان اسلام را هر چه بیشتر تضیعف کند.

این منبع تصریح کرد: آمریکا قصد دارد که به صورت تدریجی خاورمیانه را تجزیه کند دراین راستا واشنگتن می خواهد که عربستان سعودی را به سه کشور تجزیه کند و شاهزادگان جوان همسو با سیاستهای آمریکا را سر کار آورد.

منبع فوق افزود: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ازجمله عربستان نگران انقلابهای مردمی هستند. آمریکا در تلاش است که جایگاه خود را در منطقه تحکیم کند و تغییرات جدید را از عربستان شروع کرده است. 

کد مطلب 1311364

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