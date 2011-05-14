عربستان به سه کشور تجزیه می شود/ شاهزادگان جوان می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک منبع آمریکایی که نامش فاش نشده گفت:جهان عرب و خاورمیانه شاهد حوادث مهمی در ماههای اخیر بوده و آمریکا درتلاش است که با استفاده از این موج طرحهای خود را اجرایی کند.

منبع مذکور بیان کرد: آمریکا درحال حاضر مشغول انجام طرحهایی است که بزودی نشانه های آن آشکار خواهد شد. این کشور سعی دارد که محوربندی جدیدی علیه ایران به وجود آورد و جهان اسلام را هر چه بیشتر تضیعف کند.

این منبع تصریح کرد: آمریکا قصد دارد که به صورت تدریجی خاورمیانه را تجزیه کند دراین راستا واشنگتن می خواهد که عربستان سعودی را به سه کشور تجزیه کند و شاهزادگان جوان همسو با سیاستهای آمریکا را سر کار آورد.

منبع فوق افزود: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ازجمله عربستان نگران انقلابهای مردمی هستند. آمریکا در تلاش است که جایگاه خود را در منطقه تحکیم کند و تغییرات جدید را از عربستان شروع کرده است.