نخستین تمبرهای چوبی و پارچه ای جهان به موزه آستان قدس اهداء شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسین یزدی شنبه شب، در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه ای از تمبرهای چوبی و پارچه ای و تمبرهایی با تصاویر میوه های مختلف که بوی مخصوص همان میوه ها را دارند توسط یک مجموعه دار با ذوق به موزه حضرت رضا (ع) اهداء شد.

وی اضافه کرد: یک مجموعه دار ارادتمند به بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) به نام کاظم آقاپور علمداری، مجموعه ای از اقلام پستی شامل تمبر، پاکت های مهرروز، کارت پستال، پاکت نامه ها و کارت تلفن های کشورهای مختلف جهان را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

وی اظهار داشت: در میان مجموعه اهدایی این خیر تهرانی، تمبرهایی از جنس پارچه و چوب وجود دارند که در سال های 2004 و 2007 میلادی توسط شرکت پست ایتالیا منتشر شده اند.

وی با بیان اینکه این تمبرها با موضوع توربافی روی پارچه و به مناسبت میراث فرهنگی روی ورقه ای نازک از چوب درخت غان انتشار یافته اند، افزود: بهاء اسمی هر دوی آنها 2.80 یورو و نقش روی این تمبرها، "گل" و "کلیسای جامع قرون وسطایی سن وینچنزو" در نزدیکی "گالیانو" در شهر "کانتو" در استان "کامو" کشور ایتالیا است.

یزدی نژاد گفت: این مجموعه دار با ذوق تهرانی، همچنین تمبرهای مختلف جهان را که ابعاد و اشکال متنوعی شامل دایره، مثلث، شش ضلعی، هشت ضلعی، نقشه جغرافیایی، نقوش برجسته دارند و توسط کشورهای اتریش، آرژانتین، ازبکستان، استرالیا، بنگلادش، پرتغال، ژاپن، سوئد، سوئیس، سوریه، فنلاند، کانادا و لهستان چاپ و انتشار یافته اند، را نیز به این گنجینه اهداء کرده است.

وی تصریح کرد: موضوعات و مناسبت های انتشار این تمبرها شامل استادان نگارگری استرالیا در قرن نوزدهم میلادی، تمبرهای سال میمون، خرگوش و ببر، اولین خودروی ساخت سوریه به نام "شام"، تصاویر سنگ های قیمتی، اعلام همبستگی با مردم فلسطین منتشره پست هندوستان، یادبود 2700 سالگی کتاب اوستا، دانشمندان و نویسندگان روسی، یکصدمین سال تأسیس اتحادیه جهانی پست، تمبر مشترک ایران و پرتغال، تمبر مشترک ایران و کوبا است.

وی افزود: این مجموعه شامل حدود 150 عدد کارت تلفن کشورهای مختلف مانند اتیوپی، اروگوئه، اسلواکی، آلمان، امارات متحده عربی، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، برزیل، جزیره برمودا، بولیوی، ترکیه، روسیه، عمان، جزیره فیجی، کره جنوبی، مالزی، مجارستان، مصر، هنگ کنگ، است که روی آنها تصاویر ابنیه، آثار و اشیاء تاریخی، طبیعت، گل ها، پرندگان، حیوانات، قهرمانان ورزشی، ماهواره های مخابراتی، مساجد دیده می شوند.

گنجینه تمبر، اسکناس و مسکوکات موزه مرکزی آستان قدس رضوی با دارا بودن بیش از پانصد هزار قطعه انواع تمبر، بیش از چهارده هزار برگ اسکناس و بیست و هفت هزار عدد مسکوکات از ایران و سایر کشورهای جهان، یکی از غنی ترین موزه های تمبر، اسکناس و مسکوکات کشور و منطقه محسوب می شود.