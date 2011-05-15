کیفیت نان در خراسان رضوی رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد غفاری شنبه شب، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید تلاش مضاعفی برای حل مسایل و مشکلات موجود در حوزه گندم و نان از جمله کمیت و کیفیت نان مصرفی و عدم رقابت واحدهای کوچک نانوایی با واحدهای آزادپز از سوی مدیران ذیربط انجام شود.

وی ادامه داد: نانوایی های کوچک به دلیل عدم توان رقابت، کمبود نقدینگی و فقدان نیروی انسانی ماهر در تولید و عرضه نان مصرفی، کیفیت مورد انتظار را برآورده نکرده اند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی از مدیران استان به ویژه فرمانداران، خواست ضمن نظارت جدی، برای رفع چالش های پیش روی تولید نان اقدامات اساسی را انجام دهند.

غفاری همچنین خواستار نظارت جدی فرمانداران شهرستان های استان بر فعالیت تولیدکنندگان انبوه نان شد و افزود: باید کیفیت نان های بسته بندی که بیشتر مورد استفاده زائران امام هشتم (ع) و مسافران قرار می گیرد، ارتقا یافته و نظارت کافی در این خصوص صورت پذیرد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی خشکسالی، کاهش بارش باران و نزولات آسمانی در سال جاری و نیز عدم توان کافی در زمینه انبارداری گندم و آرد را از دیگر مشکلات پیش روی این حوزه عنوان کرد.

وی با انتقاد از ارائه نان با کیفیت پایین در برخی واحدهای نانوایی استان، تصریح کرد: با حمایت هایی که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت در این زمینه صورت گرفته، امیدواریم شاهد افزایش بیش از پیش کیفیت نان باشیم.

گفتنی است، در این جلسه از زحمات احمد عبدوس مدیرعامل سابق شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج کشور قدردانی شد و محمد بدیعی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد.