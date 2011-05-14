ارتقای علمی دانشگاه آزاد ساوجبلاغ نیازمند تدوین برنامه پنج ساله

به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، علی حدادی بعد از ظهر شنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد افزود: لازم است دانشگاه آزاد اسلامی ساوجبلاغ برنامه پنج ساله علمی، آموزشی و فرهنگی تدوین کند و زمینه های مورد نیاز برای عملی شدن این امر به بهترین نحو فراهم شود.

وی ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که دانشگاه فضای مناسبی برای تحقیق و پژوهش وعلم آموزی است که این امر، اهمیت تدوین برنامه یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول عنوان کرد: در چنین شرایطی لازم است که مرکز عالی آموزشی یادشده با داشتن برنامه ریزی و عملیاتی کردن طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی، دانشجویان را به سمت تحقیق، پژوهش و علم آموزی سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت محدود دانشگاههای دولتی در پذیرش داوطلبان ادامه تحصیل در رشته های مختلف،دانشگاه آزاد اسلامی توانسته است بخشی از کمبودها را در این زمینه پاسخ دهد.

دانشگاه آزاد نقش موثری در تربیت و آموزش نیروی انسانی داشته است

حدادی اضافه کرد: دانشگاه آزاد از زمان تاسیس تاکنون نقش موثر و سازنده ای در تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در دوره های مختلف تحصیلی داشته است.

وی یادآور شد: باید به یاد داشت که تنها با برنامه ریزی می توان در راه توسعه علمی و ایجاد زیر ساختارهای در بخش آموزشی گام برداشت و این امر باید همواره مد نظر قرار گیرد و طبق آن عمل شود.

این مسئول افزود: به کارگیری اساتید مجرب، متعهد و مومن در زمینه علم و دانش از جمله نکات مهمی است که می تواند در عملکرد مناسب دانشگاهها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ چهار هزار و 500 دانشجو دارد.