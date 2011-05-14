اجرای طرح هجرت 3 در 100 روستای مرزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ عابدین خرم ظهر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت سه آذربایجان غربی افزود: در راستای کمک به توسعه پایدار مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت روستاییان در 100 روستای مرزی، محروم و کمتر توسعه یافته استان اجرا می شود .

وی با اشاره به مشارکت بیش از یک میلیون و 20 هزار نفر روز از گروههای اساتید، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان بسیجی برای اجرای طرح هجرت سه، بیان داشت: امسال نیز امیدواریم با اجرایی شدن برنامه های پشتیبانی این طرح، از ظرفیتها و توانمندی افراد بیشتری بهره مند شویم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه گفت: سال گذشته یکصد میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی استان و منابع داخلی سپاه شهدا برای اجرای طرح های عمرانی و پروژه های فرهنگی و خدماتی اردوهای هجرت سه اختصاص یافته است .

محرم واثقی افزود: طرح اردوهای هجرت سه در عرصه های مختلف علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، ‌آموزش و پرورش و منابع طبیعی در مناطق محروم فعالیت کرده که سال گذشته 77 دیوار ساحلی، چند پروژه آبرسانی و اجرای طرح های آبخیزداری و 207 مدرسه و 130 مسجد روستایی مرمت و بازسازی شد.

مرمت و بازسازی 400 مدرسه آذربایجان غربی

وی همچنین از مرمت، بازسازی و شاداب سازی 400 مدرسه مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعه یافته طی سالجاری در قالب اجرای طرح اردوهای هجرت سه خبر داد و بیان داشت: غنی سازی اوقات فراغت در عرصه های و توسعه امنیت پایدار در منطقه از جمله اهداف فعالیتهای بسیج سازندگی است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست گفت: این طرح یکی از شاخص ترین حرکتهای جهادی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمران و سازندگی مناطق محروم بوده که حضور روحیه معنوی جهادگران بسیجی و توجه به ارزشهای الهی موجب ماندگاری فعالیت ها و بالندگی آن شده است .

جواد محمودی با بیان اینکه طرح هجرت سه الگو و اسوه حرکتهای جهادی بوده و بسیجیان با حفظ روحیه جهادی در راه و پیشرفت و محرومیت زدایی و گشترش عدالت گام بر می دارند، اظهار داشت: بسیج به عنوان شجره طیبه ، به حق توانسته آن وظیفه و آرمانی را که مقام معظم رهبری در آغاز این حرکت تبیین فرموده اند را به انجام برساند .