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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

اجرای طرح هجرت 3 در 100 روستای مرزی آذربایجان غربی

اجرای طرح هجرت 3 در 100 روستای مرزی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از اجرای طرح هجرت سه در 100 روستای مرزی استان طی تابستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ عابدین خرم ظهر شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت سه آذربایجان غربی افزود: در راستای کمک به توسعه پایدار مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت روستاییان در 100 روستای مرزی، محروم و کمتر توسعه یافته استان اجرا می شود .

وی با اشاره به مشارکت بیش از یک میلیون و 20 هزار نفر روز از گروههای اساتید، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان بسیجی برای اجرای طرح هجرت سه، بیان داشت: امسال نیز امیدواریم با اجرایی شدن برنامه های پشتیبانی این طرح، از ظرفیتها و توانمندی افراد بیشتری بهره مند شویم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه گفت: سال گذشته یکصد میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی استان و منابع داخلی سپاه شهدا برای اجرای طرح های عمرانی و پروژه های فرهنگی و خدماتی اردوهای هجرت سه اختصاص یافته است .

محرم واثقی افزود: طرح اردوهای هجرت سه در عرصه های مختلف علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، ‌آموزش و پرورش و منابع طبیعی در مناطق محروم فعالیت کرده که سال گذشته 77 دیوار ساحلی، چند پروژه آبرسانی و اجرای طرح های آبخیزداری و 207 مدرسه و 130 مسجد روستایی مرمت و بازسازی شد.

مرمت و بازسازی 400 مدرسه آذربایجان غربی

وی همچنین از مرمت، بازسازی و شاداب سازی 400 مدرسه مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعه یافته طی سالجاری در قالب اجرای طرح اردوهای هجرت سه خبر داد و بیان داشت: غنی سازی اوقات فراغت در عرصه های و توسعه امنیت پایدار در منطقه از جمله اهداف فعالیتهای بسیج سازندگی است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست گفت: این طرح یکی از شاخص ترین حرکتهای جهادی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمران و سازندگی مناطق محروم بوده که حضور روحیه معنوی جهادگران بسیجی و توجه به ارزشهای الهی موجب ماندگاری فعالیت ها و بالندگی آن شده است .

جواد محمودی با بیان اینکه طرح هجرت سه الگو و اسوه حرکتهای جهادی بوده و بسیجیان با حفظ روحیه جهادی در راه و پیشرفت و محرومیت زدایی و گشترش عدالت گام بر می دارند، اظهار داشت: بسیج به عنوان شجره طیبه ، به حق توانسته آن وظیفه و آرمانی را که مقام معظم رهبری در آغاز این حرکت تبیین فرموده اند را به انجام برساند .

کد مطلب 1311370

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