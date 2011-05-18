نرخ بیکاری نزولی شد/ ورود ظرفیتهای خالی به بازار کار

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه متولی اعلام نرخ بیکاری در کشور مرکز آمار ایران است، گفت: بر اساس آخرین آماری که این مرکز در مورد نرخ بیکاری ارائه کرد مربوط به بهار سال 89 است که در آن مقطع نرخ بیکاری معادل 14.6 درصد بود.

معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: در حال حاضر تعریف اشتغال به کار به صورت هفته ای 1 ساعت، یک تعریف بین المللی از شاغلان است که وجود دارد. با این حال متوسط نرخ بیکاری سال 88 معادل 11.9 درصد بوده است.

فروزان مهر تاکید کرد: با توجه به تحرکات انجام شده در سال گذشته تحلیل ما این است که نرخ بیکاری یک روند کاهنده ای را پیدا کرده است اما با این حال اعتقاد داریم که مرجع رسمی اعلام این نرخ مرکز آمار ایران است و آنها باید این نرخ ها را اعلام کنند.

وی در این خصوص که چه تدابیری از سوی دولت و وزارت کار برای تثبیت فرصت های شغلی موجود اندیشده شده است؟ گفت: فضایی که هم اکنون در پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است با سال گذشته متفاوت است و ما با حجم پروژه های نیمه تمام در حوزه سرمایه گذاری مواجه هستیم.

این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: در حال حاضر قسمتی از ظرفیت های کشور در بخش های اقتصادی همچنان خالی است و اگر بتوانیم این حوزه ها را فعال کنیم می توانیم به اهداف اشتغال زایی پیش بینی شده نیز دسترسی داشته باشیم.

فروزان مهر تصریح کرد: در شرایط فعلی پروژه های را داریم که علیرغم اتمام، با کمی اعتبار و سرمایه در گردش می توانند به مرحله بهره برداری قطعی برسند و اینها آن ظرفیت هایی است که در درون اقتصاد کشور نهفته است.

معاون وزیر کار بیان داشت: به دلیل عدم وجود منابع لازم، برخی از طرح ها هم اکنون از توجیه اقتصادی خود خارج شده اند و برخی نیز چون صرفا با محور اشتغال زایی مورد توجه قرار گرفتند اهداف رشد اقتصادی را نمی توانند دنبال کنند و شاید بکارگیری نهاده های تولید در اینگونه بنگاه ها اقتصادی نباشد.