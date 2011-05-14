  1. استانها
  2. تهران
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

"بصیرت" برگزیده نشریات سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران شد

"بصیرت" برگزیده نشریات سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران شد

تهران - خبرگزاری مهر: نشریه بصیرت به عنوان نشریه برتر در بین نشریات سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران انتخاب شد.

دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت تابستانی تبلیغات اسلامی جنوب غرب تهران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران، افزود: نشریه بصیرت توسط اعضای هسته فرهنگی جوان مسجد حضرت علی اصغر(ع) تهیه شده است.

جعفر کامکار یادآور شد: تهیه کنندگان این نشریه جهت شرکت و دریافت جایزه خود به جشنواره سراسری نشریات برتر سازمان تبلیغات اسلامی که در شهرستان نور استان مازندران برگزار شد، دعوت شدند.

نشریه بصیرت مسجد حضرت علی اصغر (ع) تحت پوشش تبلیغات اسلامی جنوب غرب تهران به فعالیت می پردازد و تهیه کنندگان آن، حامد الوندی، محسن یعقوبی، حمید برقانی، مجید برقانی، مهران مجیدی و محمد قره شیخ لو می باشند.

این نشریه در بین نشریات هسته های فرهنگی جوان ادارات تابعه تبلیغات اسلامی استان تهران رتبه اول را به دست آورد.

کد مطلب 1311375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها