"بصیرت" برگزیده نشریات سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران شد

دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت تابستانی تبلیغات اسلامی جنوب غرب تهران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران، افزود: نشریه بصیرت توسط اعضای هسته فرهنگی جوان مسجد حضرت علی اصغر(ع) تهیه شده است.

جعفر کامکار یادآور شد: تهیه کنندگان این نشریه جهت شرکت و دریافت جایزه خود به جشنواره سراسری نشریات برتر سازمان تبلیغات اسلامی که در شهرستان نور استان مازندران برگزار شد، دعوت شدند.

نشریه بصیرت مسجد حضرت علی اصغر (ع) تحت پوشش تبلیغات اسلامی جنوب غرب تهران به فعالیت می پردازد و تهیه کنندگان آن، حامد الوندی، محسن یعقوبی، حمید برقانی، مجید برقانی، مهران مجیدی و محمد قره شیخ لو می باشند.

این نشریه در بین نشریات هسته های فرهنگی جوان ادارات تابعه تبلیغات اسلامی استان تهران رتبه اول را به دست آورد.