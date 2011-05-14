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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

سومین همایش ملی عمران شهری در کردستان برگزار می شود

سومین همایش ملی عمران شهری در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: سومین همایش ملی عمران شهری به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در نیمه اول آبان ماه در کردستان برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: سومین همایش ملی عمران شهری با همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با همکاری تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در چهارم و پنجم آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

شاهین فکور بیان داشت: این همایش در سه محور اصلی مهندسی عمران و تاسیسات شهری، مدیریت شهری و معماری و شهرسازی با زیرشاخه های مختلف برگزار می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را در این سه محور تا اول مرداد ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: مقالات پذیرش شده در این همایش 15 شهریور ماه اعلام می شود و علاقمندان برای ثبت نام جهت حضور در کارگاه های آموزشی و تخصصی نیز می توانند تا پایان شهریور ماه ثبت نام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در پایان از برگزاری برنامه های آموزشی و تخصصی همزمان با برگزاری این همایش دو روزه اشاره کرد و گفت: قرار است در این کارگاه آموزشی و تخصصی که با حضور اساتید دانشگاه ها و افراد صاحب نظر برگزار می شود مسائل مهم پیرامون عمران شهری بحث و بررسی شود.

سومین همایش عمران شهری به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با همکاری و مشارکت استانداری کردستان، سازمان مسکن و شهرسازی، دانشگاه کردستان، جهاد دانشگاهی استان، سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان، شرکت توزیع نیروی برق استان و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان برگزار می شود.

کد مطلب 1311376

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