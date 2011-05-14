سومین همایش ملی عمران شهری در کردستان برگزار می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: سومین همایش ملی عمران شهری با همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با همکاری تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در چهارم و پنجم آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

شاهین فکور بیان داشت: این همایش در سه محور اصلی مهندسی عمران و تاسیسات شهری، مدیریت شهری و معماری و شهرسازی با زیرشاخه های مختلف برگزار می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را در این سه محور تا اول مرداد ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: مقالات پذیرش شده در این همایش 15 شهریور ماه اعلام می شود و علاقمندان برای ثبت نام جهت حضور در کارگاه های آموزشی و تخصصی نیز می توانند تا پایان شهریور ماه ثبت نام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در پایان از برگزاری برنامه های آموزشی و تخصصی همزمان با برگزاری این همایش دو روزه اشاره کرد و گفت: قرار است در این کارگاه آموزشی و تخصصی که با حضور اساتید دانشگاه ها و افراد صاحب نظر برگزار می شود مسائل مهم پیرامون عمران شهری بحث و بررسی شود.

سومین همایش عمران شهری به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با همکاری و مشارکت استانداری کردستان، سازمان مسکن و شهرسازی، دانشگاه کردستان، جهاد دانشگاهی استان، سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان، شرکت توزیع نیروی برق استان و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان برگزار می شود.