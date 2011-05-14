کرمانشاه رتبه سوم ایجاد اشتغال در کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جلسه شورای اداری شهرستان کنگاور، با اشاره، به برنامه های اجرا شده و در دست اجرای دولت اظهار داشت: اجرا و گسترش طرح مسکن مهر، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال 89 از جمله اقدامات انجام شده دولت خدمتگزار بوده است.

وی ادامه داد: دولت همچنین برای سال جاری ایجاد 2.5 میلیون شغل، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و ادامه هدفمندی یارانه ها را در دستور کار خود قرار داده که مطمئناً این مهم با کمک تمامی دلسوزان نظام جمهوری اسلامی عملی خواهد شد.

استاندارکرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون کشورمان بهترین الگوی زندگی را به دنیا ارایه داده، گفت: سرمشق قراردادن کشورمان باعث عزتمندی سایر ملل و کشورها خواهد بود، چرا که راه ایران همان چیزی است که خدا و قرآن تعیین فرموده اند.

هاشمی همچنین به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: تعهد، همت والا، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، صرفه جویی و تلاش برای بهتر شدن همگی لازمه های جهاد اقتصادی است که تمامی مدیران و مسئولان باید به آن توجه کنند.

وی افزود: مطمئناً اگر در راستای خدمت رسانی به مردم و آباد کردن شهر و کشور خود حرکت کنیم گامی بلند در جهت تحقق شعار جهاد اقتصادی برداشته و آن را عینیت بخشیده ایم.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به خیزشهای مردمی منطقه اشاره کرد و گفت: در حالی امروز شاهد بیداری مردم کشورهای مسلمان هستیم که در این خیزش های مردمی آثار انقلاب شکوهمند اسلامی به چشم می خورد و در واقع می توان کشور عزیزمان ایران را الگویی شایسته برای ملتهای آزادی خواهی بنامیم که قصد براندازی حکومت های پادشاهی و استکباری را دارند.

هاشمی در ادامه سخنان خود به مسایل داخلی استان اشاره و تصریح کرد: مهمترین کاری که طی 1.5 سال گذشته در کرمانشاه انجام شد بحث پروژه مسکن مهر بود که خوشبختانه با همکاری تمامی مسئولین و مدیران استان موفق شدیم رتبه اول را در این خصوص در سطح کشور از آن خود کنیم.

63هزار واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در حال ساخت است

وی اظهار داشت: در حالی ما توانستیم رتبه اول کشور را در بحث مسکن مهر به خود اختصاص دهیم که پیش از آن از 30 استان کشور، در رده بیست و نهم قرار داشتیم و تنها عملیات اجرایی هزار واحد مسکن مهر در استان شروع شده بود اما امروز خوشبختانه 63 هزار واحد در حال ساخت است ودراین خصوص به الگویی نمونه برای تمامی استانهای کشورتبدیل شده ایم.

وی تصریح کرد: کرمانشاه در سال گذشته موفق شد رتبه اول را دربحث توسعه صادرات و رتبه سوم را در ایجاد اشتغال ازآن خود کند که به نوبه خود موفقیت بزرگی به حساب می آمد.

هاشمی همچنین با اشاره به برنامه های فرهنگی اجرا شده و در دست اجرای استان کرمانشاه، از آغازشدن عملیات اجرایی یادمانهای بازی دراز و شهید شیرودی در سال گذشته خبر داد و با بیان اینکه بزودی شاهد بهره برداری از آنان خواهیم بود، تصریح کرد: همچنین طی 1.5 سال اخیرحضور کاروانهای راهیان نور در استان با تمامی سالهایی که حرکت این کاروانها آغاز شده است برابری می کند و هرساله نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه مردم استان، مردمی فهیم هستند و تفاوت خدمت صادقانه با ژستهای مدیریتی گرفتن را خوب می دانند، تصریح کرد: همه ما موظف هستیم تا بهترین خدمات را به همشهریان خود ارایه داده و پاسخگوی اعمال و کردار خود در مناصب مدیریتی باشیم.

هاشمی افزود: هرمدیری که مسئولیت می پذیرد باید به صورت شبانه روز به مردم وفادار کرمانشاه و کشور خدمت کند تا برای آینده نام نیکی از خود به یادگار بگذارد.

وی همچنین تکریم ارباب رجوع و سعی نمودن برای حل مشکلات مردم را وظیفه مدیران و مسئولین عنوان وبا بیان اینکه قصور و کوتاهی را ازهیچ مدیری نمی پذیرد خواستارتوجه بیشتر مسئولین به مردم و شهروندان شد.

استاندار کرمانشاه در پایان با معرفی مردم کنگاور به عنوان مردمانی متدین، انقلابی و مهربان، ارایه بهترین خدمات را حق آنها دانست و مدیران شهرستانی را مکلف کرد تا با تمام توان در ارایه خدمات هرچه بهتر به آنها بکوشند.