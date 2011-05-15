آب خراسان جنوبی از مطلوبیت 100 درصدی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی جهان طلب عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال 89 ، تعداد سه هزار و 600 آزمون میکروبی از منابع و شبکه آب شرب تحت پوشش استان صورت پذیرفت که از 100 درصد مطلوبیت برخوردار بود.

وی با اشاره به اینکه این تعداد از نظر کمی نیز نسبت به بودجه پنج درصد رشد داشته است، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان دارای 4 آزمایشگاه کنترل کیفی در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس و نهبندان است.

این مسئول تصریح کرد: این آزمایشگاه ها به صورت مستمر وضعیت کیفی آب 19 شهر استان از نظر شیمیایی و میکروبی را پایش و کنترل می کند.

وی تأمین آب سالم و بهداشتی را از مهمترین وظایف شرکت آب و فاضلاب دانست و گفت: با تلاش پرسنل آب و فاضلاب در سال گذشته بالغ بر 592 آزمایش شیمیایی نیز از منابع و شبکه آب شرب استان انجامشد.

جهان طلب با بیان اینکه در این آزمایشات 10 هزار و 558 فاکتور شیمیایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، بیان داشت: این تعداد از نظر کمی 121درصد نسبت به بودجه تحقق داشته است.

روزانه 61 مورد کلرسنجی در شهرهای خراسان جنوبی انجام می شود

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: به منظور کنترل کیفی و پایش میزان کلر باقیمانده در شبکه آب، روزانه 61 مورد کلرسنجی در سطح شبکه تحت پوشش شهرهای استان انجام می ‌شود.

جهان‌ طلب با بیان اینکه انجام این کار با هماهنگی و نظارت کامل مراکز بهداشت شهرها انجام می ‌شود افزود: در سال گذشته بالغ بر 19 هزار و 670 کلرسنجی در 19 شهر استان صورت پذیرفت که میزان مطلوبیت کلر باقیمانده در آب 99.6 درصد و بیشتر از حد استاندارد 97 درصد بود.