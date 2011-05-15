کشاورزی گیلان نیازمند بکارگیری فناوری های نوین است

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کنندگان با استفاده از فناوری ها نوین، دانش جدید و ایجاد دانش به خلق ظرفیت ها و استفاده از مزیتهای موجود و همچنین جبران ناکارآمدی پتانسیل ها را داشته باشند.

وی با اعلام اینکه رفع موانع تحول اقتصادی در عرصه های مختلف استان مستلزم داشتن روحیه جهادی است، اظهارداشت: استان گیلان بسترهای مناسبی برای پویایی اقتصادی برخوردار است که برای بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها ضمن داشتن برنامه ریزی کاربردی و مدیریت اصولی نیازبه روحیه جهادی است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان همچنین با اعلام اینکه برای اثبات نقشه راه دولت یک جهاد و تلاش مقدس برای رفع موانع و چالش ها نیاز است، اظهارداشت: با توجه به اینکه دولت برنامه خود را تدوین کرده و نقشه راه را کاملا به جامعه ارائه داده است از اینرو مردم باید کمک و همراهی کنند تا این نقشه راه به اثبات برسد.

وی با اعلام اینکه اقتصاد سه بخش از قبیل مصرف کننده، تولید کننده و دولت را مورد مخاطب قرار می دهد، اظهارداشت: دولت نقشه راه را مشخص کرده و مصرف کنندگان با اصلاح الگوی مصرف به این جهاد بپردازند و با اصلاح الگویی مصرف، مصرف خود را منطقی کنند که یکی از اهداف بزرگ هدفمند سازی یارانه هاست.

کاووسی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه " آیا سند چشم انداز 20 ساله و تاکید بر اجرایی کاملا اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری زمینه قانونی و نیز تئوریک جهاد اقتصادی را فراهم می کند "، گفت: چشم انداز یک ارزش، یک واقع نگری و قابل دسترسی است و می توان با استفاده از تحول اقتصادی و همچنین برنامه پنجم توسعه به سمت اهداف کلی سیاست های اصل 44 حرکت کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان استان مستعدی برای تحقق جهاد اقتصادی است، افزود: جایگاه استان به لحاظ اقتصادی و ظرفیت ها و توانمندی ها در کل کشور بسیار بالاست.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان یادآورشد: درصنعت ظرفیت بسیاری وجود دارد و باید این ظرفیت ها شناسایی و استفاده بهینه انجام شود.