استان البرز با مشکل کمبود 100 کتابخانه عمومی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی محسنی افزود: بر اساس استانداردها به ازای هر سه هزار نفر یک کتابخانه عمومی مورد نیاز است و باید شرایط تحقق این استاندارد فراهم شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که در استان البرز به ازای هر 50 هزار نفر یک کتابخانه وجود دارد و این خلا باید کاهش یابد.

این مسئول عنوان کرد: این استان با 30 کتابخانه عمومی و 53 هزار نسخه کتاب، با فقر در زمینه فضای کتابخانه و کتاب روبروست.

وی یادآور شد: جمعیت دو و نیم میلیون نفری البرز به توسعه کتابخانه به ویژه کتابخانه های روستایی نیازمند است و این نیاز باید در خصوص روستاها با نگاه ویژه ای نگریسته شود.

50 میلیارد تومان برای ایجاد کتابخانه های عمومی و روستایی پیشنهاد شد

محسنی گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه 50 میلیارد تومان برای ایجاد کتابخانه های عمومی و روستایی در استان البرز پیشنهاد شده است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود که با اختصاص و جذب این اعتبار، دسترسی شهروندان به کتابخانه های عمومی و کتاب افزایش یابد.

مدیرکل انجمن کتابخانه های عمومی استان البرز خاطرنشان کرد: افزایش حضور جوانان در کتابخانه ها و افزایش میزان مطالعه، نیازمند توسعه کتابخانه ها و غنی سازی آنها است.