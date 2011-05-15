به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ساعت 17 عصر شنبه با پرواز ایران ایر از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به فرودگاه مهرآباد عزیمت کرده و پس از ورود به پایتخت، در هتل المپیک مستقر شدند.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته و هماهنگی با آتیلا حجازی پسر ناصر حجازی، پس از ورود تیم ذوب‌آهن به تهران، منصور ابراهیم زاده سرمربی، علی شجاعی سرپرست، فرشید طالبی، محمد صلصالی، محمدرضا خلعتبری، شهاب گردان و ... به عیادت از ناصر حجازی رفتند.

اعضای تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در این ملاقات ضمن گفتگو با ناصر حجازی، برای دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و سرمربی پیشین این تیم اصفهانی آرزوی سلامت و بهبود کامل کردند.

کامران شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه پزشک معالج ناصر حجازی اعلام کرده است وی ساعت 20 شب باید استراحت کند، اعضای تیم فوتبال ذوب آهن بلافاصله پس از ورود به تهران و پیش از حضور در هتل المپیک به منزل دروازه‌بان پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال رفتند.

مدیر رسانه‌ای باشگاه ذوب آهن اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: به علت فشردگی مسابقات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ ایران، کادر فنی و بازیکنان این تیم فرصت لازم را برای اینکه زودتر به عیادت حجازی بروند را نداشتند، در نهایت از این فرصت برای حضور در منزل وی استفاده کردند.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان ساعت 18 امروز در چارچوب هفته سی و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برابر تیم نفت تهران به میدان می‌رود. این دیدار در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.