آثار هنری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی فداکار ظهر شنبه، در گردهمایی پیگیری مصوبات جشنواره بین المللی امام رضا (ع) افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هر گونه آثار هنری و ادبی اعم از موسیقی، تئاتر، مقاله که در قالب موضوعهای مشخص شده این جشنواره تهیه شوند، حمایت می کند.

وی در ادامه این همایش که با حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها برگزار شد، گفت: باید جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در سال جاری با شکوه و عظمت خاصی نسبت به گذشته و استفاده مناسب از ظرفیتهای استانها برگزار شود.

وی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها خواست که برای برگزاری جشنواره های جانبی مشخص شده در قالب جشنواره بین المللی امام رضا (ع) تنها به اعتبارات خاص این جشنواره اکتفا ننمایند، بلکه از محل اعتبارات استانی خود هم برای هر چه باشکوهتر برگزار کردن، استفاده کنند.

وی اطلاع رسانی گسترده در سطوح ملی و بین المللی برای معرفی جشنواره امام رضا (ع) و برنامه های آن را خواستار شد و تأکید کرد: باید از ظرفیتهای رسانه های داخلی نمایندگی های رسانه های خارجی بدین منظور استفاده مطلوب شود.

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: به دلیل کمبود اعتبارات تولید فیلم، برخی از مأموریتهای ما در این خصوص معطل و حتی متوقف شده است.

جواد شمقدری افزود: باید از ظرفیت ها و اعتبارات استانهای مختلف برای تولید فیلم در بخشهای مختلف از جمله موضوعهای مرتبط با جشنواره بین المللی امام رضا (ع) بیش از پیش استفاده شود.

نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) همزمان با جشنهای دهه کرامت در هفتم لغایت هفدهم مهرماه جاری در 31 استان کشور و 46 نقطه جهان و در موضوعهای مختلف دینی، هنری و ادبی مرتبط با موضوع سیره و زندگی آن امام همام برگزار می شود.